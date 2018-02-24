Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

antikkristall написав:

trololo написав: phantom_systems написав: А по теме, народ с тяжёлыми заболеваниями просто будет переселяться на кладбище. Стоимость операций по онко, нейро или трансплантации будет непосильная для 95%. Это не UK или Канада, где такую операцию проведут без страховки и вообще бесплатно, потому что на кону жизнь человека. Да, в очереди на операцию постоять придётся, но сделают. На Украине жизнь простого человека ничего не стоит. А по теме, народ с тяжёлыми заболеваниями просто будет переселяться на кладбище. Стоимость операций по онко, нейро или трансплантации будет непосильная для 95%. Это не UK или Канада, где такую операцию проведут без страховки и вообще бесплатно, потому что на кону жизнь человека. Да, в очереди на операцию постоять придётся, но сделают. На Украине жизнь простого человека ничего не стоит.



а сейчас как дела с такими операциями? делают всем бомжам бесплатно? а сейчас как дела с такими операциями? делают всем бомжам бесплатно?

Насчет UK не скажу не знаю, а в Канаде бесплатно никто ничего не делает.В каждой провинции существует своя программа медицинского страхования из которой оплачивается медицинская помощь жителям данной провинции,в том числе и серьезные операции, но все далеко не просто. Например, чтобы пройти полное обследование состояния позвоночника у меня ушел почти год, причем MRI удалось сделать быстрее, т.к. пригласили на освободившееся в очереди место в 2 часа ночи, благо я жил в квартале от госпиталя, кстати,бесплатной парковки даже ночью возле госпиталя нет - 5 долларов в час, но общая сумма не может быть более 20 долларов... Далее, в Онтарио OHIP - так называется страховка, покрывает далеко не все медицинские услуги, например, большинство анализов крови оплачивается, а за PSI нужно платить из своего кармана. Да,в случае непосредственной угрозы жизни операцию сделают качественно и она для имеющего страховку будет реально бесплатной, хотя и стоит десятки, а порой и сотни тысяч долларов, но иногда ее можно просто не дождаться. Причем альтернативных - платных клиник нет, в Квебеке лет десять назад пытались сделать, но им не дали,в свое время хозяин компании где у которого я работал, когда понадобилось срочное обследование отцу сделал это в Баффало за 20 тысяч...Ну а насчет бомжей,кто его знает... страховка начинает работать только через два месяца после оформления, т.е. даже при переезде из одной провинции в другую на этот период надо покупать временную иначе любой несчасный случай может привести к появлению огромного долга, но с бомжа взять то нечего, хотя тамошние бомжи живут таки неплохо, впрочем это совсем другая история