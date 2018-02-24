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Українці будуть офіційно
платити лікарям: які тарифи

Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:44

  vetka написав:
  сова написав:Давление померять давление 27,9 грн ... 2-3 раза в день (для людей в возрасте)50-100 грн в день ... 1500-3000 грн в месяц!!! И это только померять давление!!!

Те, кому надо пять раз в день мерить давление, давно купил себе аппарат и меряет дома. Разве что сильно упоротый будет ходить пять раз в день мерить в поликлинику давление.

Когда нужно будет справку сделать ребенку в школу или сад, или самому на работу, тогда вы поймете зачем такие цены на услуги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:57

  galex написав:
  cannabis_ua написав:Так зачем было после трехкратной девальвации подымать в три раза тарифы, если люди их не могут платить? И опять о НДС. Так отмените налоги с зарплаты, если все платит Вася с НДС, который потом субсидию оформит. Вася же кормилец. Теневая экономика рулит.

интересно, каким образом "Вася все платит", если даже существующие налоги с трудом натягиваются на потребности государства, напоминая "тришкин кафтан".
давайте предметно цифры - насколько уменьшатся доходы бюджета, если убрать налог с зарплат. и с каких статей потом убрать эти суммы. мне кажется неконструктивно вот так рубить с кондачка методом тыка, нужно все просчитать.

Так вы же выше написали что Вася все налоги заплатил. Ему можно и субсидию и льготы. У него же официально денег нет. Нормальные пацаны в этой стране платят только НДС (самым нормальным даже НДС возвращают).
Так что же сделало правительство, чтобы люди показывали белую зарплату?
Какую мотивацию придумало?
Ведь белую зарплату показывать только себе в убыток.
Где плюшки для законопослушных людей? Почему их постоянно наказывают?

  galex написав:на данный момент субсиди получают менее 50%. то есть люди таки могут платить. или те, кто нормально зарабатывает, для вас не люди?
причем с ростом доходов населения этот процент будет уменьшаться.

Если больше половины страны платит, значит все нормально. Можно еще повышать.
Чтобы та половина что платит, покрыла затраты тех кто не платит.
А в ЕС сколько народу получает субсидии на коммуналку?
Забыл что в ЕС нет субсидий на коммуналку.
Там доходы и цены просто такие, какие население способно оплатить и не умереть с голоду.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 02:26

  antikkristall написав:
  trololo написав:
  phantom_systems написав:А по теме, народ с тяжёлыми заболеваниями просто будет переселяться на кладбище. Стоимость операций по онко, нейро или трансплантации будет непосильная для 95%. Это не UK или Канада, где такую операцию проведут без страховки и вообще бесплатно, потому что на кону жизнь человека. Да, в очереди на операцию постоять придётся, но сделают. На Украине жизнь простого человека ничего не стоит.


а сейчас как дела с такими операциями? делают всем бомжам бесплатно? :)


Насчет UK не скажу не знаю, а в Канаде бесплатно никто ничего не делает.В каждой провинции существует своя программа медицинского страхования из которой оплачивается медицинская помощь жителям данной провинции,в том числе и серьезные операции, но все далеко не просто. Например, чтобы пройти полное обследование состояния позвоночника у меня ушел почти год, причем MRI удалось сделать быстрее, т.к. пригласили на освободившееся в очереди место в 2 часа ночи, благо я жил в квартале от госпиталя, кстати,бесплатной парковки даже ночью возле госпиталя нет - 5 долларов в час, но общая сумма не может быть более 20 долларов... Далее, в Онтарио OHIP - так называется страховка, покрывает далеко не все медицинские услуги, например, большинство анализов крови оплачивается, а за PSI нужно платить из своего кармана. Да,в случае непосредственной угрозы жизни операцию сделают качественно и она для имеющего страховку будет реально бесплатной, хотя и стоит десятки, а порой и сотни тысяч долларов, но иногда ее можно просто не дождаться. Причем альтернативных - платных клиник нет, в Квебеке лет десять назад пытались сделать, но им не дали,в свое время хозяин компании где у которого я работал, когда понадобилось срочное обследование отцу сделал это в Баффало за 20 тысяч...
Ну а насчет бомжей,кто его знает... страховка начинает работать только через два месяца после оформления, т.е. даже при переезде из одной провинции в другую на этот период надо покупать временную иначе любой несчасный случай может привести к появлению огромного долга, но с бомжа взять то нечего, хотя тамошние бомжи живут таки неплохо, впрочем это совсем другая история :).

Бесплатной медицины в идеале вообще не существует, всё кто-то оплачивает. В Канаде действительно у каждой провинции есть своя программа по здравоохранению, но она не противоречит федеральному Медикэру согласно Canada Health Act, иначе обрежут финансирование из федерального бюджета. Даже если вы проживаете в одной провинции, а неотложную операцию проведут в другой, это будет бесплатно. При переезде из одной провинции в другую есть нюансы, но система работает в целом.
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