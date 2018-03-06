Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2,6 млрд доларів.
Ну да, только в английском тексте реальная информация а по по ссылке мечты Витренко об очередной премии и не более, но главное верить и все будет хорошо, по-крайней мере у "рэхворматоров"
Criticus написав:Статистика подсказывает, что я пишу "аж" 2.5 сообщения в день в среднем. Ее можно увидеть под ником в каждом моем посте (если кто не знал).
А где посмотреть статистику других твоих аккаунтов?
Легко, посмотри кто ему наплюсовал на столько наград! Их первоочередная задача создание общественного мнения, удобного для россии. Понятное дело, есть кремлеботы прямые как дубина - те сразу себя выдают. Этот другой - человек пишет всегда простыни, и очень хитро обходит скользкие вопросы.
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Востаннє редагувалось BIGor в Пон 12 бер, 2018 21:02, всього редагувалось 2 разів.
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.
Вы же не ответили на мой вопрос! Вы тихо его обошли!
Повторяю - как при неттинге платежей пеня Газпрома может составлять 0,5 млн долларов в сутки при ставке 4.14% годовых и базе для применения пени равной сумме неттинга, то есть 2.56 млрд долларов?
Витренко изобрел новую математику?
Я же говорю - это ложь, которая видна насквозь! Которая вычисляется в уме без калькулятора, если только этот ум способен к критическому восприятию, а не находится во власти псевдо-патриотический эйфории.
PS: Sommer, вы же знаете, что у меня только один запасный (о чем я не скрывал), и там даже 100 сообщений нет
antikkristall написав:Ну да, только в английском тексте реальная информация а по по ссылке мечты Витренко об очередной премии и не более, но главное верить и все будет хорошо, по-крайней мере у "рэхворматоров"
Англійська не робить російське інформагентство краще обізнанішим, з результатами арбітражу, ніж Вітренко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Criticus написав:Повторяю - как при неттинге платежей пеня Газпрома может составлять 0,5 млн долларов в сутки при ставке 4.14% годовых и базе для применения пени равной сумме неттинга, то есть 2.56 млрд долларов?
Витренко изобрел новую математику?
Вітренко каже про 7% річних. Це менше, ніж відсотки, які повинен був платити Нафтогаз, за свій борг. Скоріш за все, журналюги з рашен агенства просто тупо вирахували відсотки, а не взяли їх з рішення Арбітражу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Деньги написав:Как по мне, это успех для Украины. И я искренне рад этому.
Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза!
Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража.
Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу.
А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить...
PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о нынешней власти. А знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет, но предположим), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме.
PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится
Востаннє редагувалось Criticus в Пон 12 бер, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.