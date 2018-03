Форуми / Форуми Дяді Саші

Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 15 бер, 2018 13:55 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.03.18 США



Фондовые индексы S&P500 и Dow industrials завершили торги в среду снижением третий раз подряд, так как опасения по поводу возможной торговой войны возобновились после того, как президент Дональд Трамп объявил, что его администрация будет стремиться сократить дефицит торгового баланса США с Китаем на $100 миллиардов с помощью тарифов.



Как сектор материалов, так и промышленный сектор были в лидерах снижения в среду, поскольку они, как считается, наиболее подвержены торговым вопросам. Акции компании Boeing Co. показали самое заметное снижение в индексе Dow, упав на 2,6%. В отчете New York Times говорится, что Boeing является главной мишенью для Китая, чтобы нанести ответный удар в случае полномасштабной торговой войны.



Индекс цен производителей показал рост оптовой инфляции в феврале на 0,2%, что выше ожидаемого 0,1%, против 0,4% в январе.

В феврале розничные продажи в США снизились на 0,1%, это третий месяц снижения подряд.



Данные помогли успокоить опасения по поводу роста инфляции, что могло привести к тому, что Федеральная резервная система может стать более агрессивной в повышении процентных ставок, что инвесторы назвали основной проблемой для фондового рынка.



Трейдеры также продолжали следить за ситуацией в Белом доме после крупных кадровых изменений.



«Есть уже опасения по поводу политических ошибок и торгового протекционизма, и когда вы накладываете это на неопределенность в Белом Доме, эти страхи растут», - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег Wunderlich Securities. - «Будут ли новые люди более протекционистскими? Сейчас экономика и доходы прочны, но мы собираемся совершить торговую или политическую ошибку, которая может замедлить доходы или привести к рецессии, которая развернет этот рынок».



Марис Огг, президент Tower Bridge Advisors, сказала, что падение рынка связано не только с торговой войной, но и с отсутствием последующих позитивных новостей.



«Последние несколько экономических выпусков были немного мягкими, мы ожидаем заседания ФРС и с новым руководителем это вызывает некоторую неопределенность относительно как формулировки заявления, так и с пресс-конференцией», - сказала она.



Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



На прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».



Не порадовала инвесторов и внутренняя статистика - так, объем розничных продаж в США в феврале в месячном выражении снизился на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,3%. Показатель продемонстрировал снижение третий месяц подряд.



«Опасения по поводу ошибок политиков и торгового протекционизма уже имеются, и когда на них накладывается неопределенность в Белом доме. Страхи усиливаются. Будут ли новые люди более протекционистскими? Сейчас экономика и прибыли в порядке. Но собираемся ли мы совершить политическую ошибку, которая приведет к замедлению доходов или привести к рецессии и перевернуть рынок», - отметил Арт Хоган.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 248,91 пункта, или на 1%, до 24 758,12 пункта.



Индекс S&P500 снизился на 15,83 пункта или на 0,6%, до 2749,48 пункта.



Индекс Nasdaq потерял 14,20 пункта, или 0,2%, до 7 496,81 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду в основном снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся на отрицательной территории, что следовало за снижением акций в США, где фоном снижения был опасения в отношении торговой войны. Трейдеры беспокоились, что тарифы на импорт стали и алюминия, введенные президентом Трампом, могут вызвать торговую войну.



Акции в начале дня росли, при поддержке от комментария президента ЕЦБ Марио Драги, сказавшего, что программа покупки облигаций будет, вероятно, продолжаться, если базовая инфляция в регионе останется подавленной. Она сказал, что экономика еврозоны укрепилась сильнее, чем он ожидал.



Тем не менее, «для нас есть очень четкое условие для завершения покупок: там необходимо увидеть устойчивую коррекцию траектории инфляции к нашей цели, которая для основного показателя ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе. .. уровень базовой инфляции остаётся подавленным, по сравнению с предыдущими восстановлениями.»



Инвесторы также анализировали информацию от компаний.

DAX 30 вырос на 0,14% (за счет значительного роста акций Adidas)

Окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в феврале выходят в пятницу.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%.



Британский FTSE 100 просел на 0,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 132,69 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,14% до 12 237,74 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,18% — на отметке 5 233,36 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2492,38 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.



Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



«Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе», - таково мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе.



В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил $3,2 миллиарда против $3,3 миллиарда месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.



Россия



Торги на российском фондовом рынке в среду завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи просел на 1,9% и составил 2 275,24 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,69% до 1 251,19 пункта.



Бумаги Сбербанка подешевели на 4,15%, «Газпрома» — на 2,74%, «АЛРОСы» — на 0,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%, Московской биржи — на 2,61%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 14 марта, понизился на 0,86 пункта или 0,24% до уровня 353,25 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,13 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 13 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,39 пункта или 0,11% до уровня 354,11 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,19 пунктов или на 12,12% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются на фоне снижения американских индексов после увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР.



По состоянию на 6.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3290,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1885,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,25%, до 31206,31 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,43%, до 2484,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 - на 0,97%, до 21746,95 пункта.



Индексы США завершили торги вторника снижением на новостях о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате снижение американских бирж оказало давление и на индексы АТР.



Инвесторы также обратили внимание и на внутреннюю статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж слабее ожиданий - на 9,7% против прогноза в 9,8%. При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,6%, продажи в сельской местности ускорились на 10,7%. Розничные онлайн-продажи выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако данные по промышленному производству КНР за февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост за период составил 7,2% при прогнозе роста в 6,3%, показатель января составлял 6,2%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «красной зоне» на фоне пессимизма на американских рынках после увольнения госсекретаря США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,87%, до 21777,29 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,34%, до 2486,08 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,57%, до 3291,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,89%, до 1878,51 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 31435,01 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,66%, достигнув 5935,3 пункта.



Давление на индексы азиатского региона оказало снижение на фондовых рынках в США накануне, достигавшее 1%.



Пессимизм инвесторов связан с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.



«Отставка Тиллерсона вызвала некоторые опасения относительно того, что она открывает возможности в администрации президента для тех, кто выступает за усиление протекционистских мер», - таково мнение аналитиков банка ANZ.



Инвесторы также обратили внимание и на статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж в годовом выражении на 9,7% против прогноза в 9,8%. В то же время данные по промышленному производству КНР за январь-февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост в годовом выражении составил 7,2% при ожидавшихся 6,3%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,28% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 158,53 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,23% и был равен 12 248,9 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 254,5 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,29% - до 1624,02 пункта, индекс ПФТС - 0,24%, до 353,25 пункта.



Объем торгов на УБ составил 440,6 млн. грн., в том числе акциями 4,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,13 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ подешевели бумаги Укрнафты (-2,55%) и Центрэнерго (-1,1%).

Подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%) и Мотор Сичи (+0,38%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,33%) и Мотор Сичи (+0,49%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,41% - до 520,88 пункта при объеме торгов 1,7 млн. злотых (13,6 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (-2,99%), «Милкиленда» (-2,7%) и «Кернела» (-0,19%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг находятся в «красной зоне», поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны.



По состоянию на 6.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3290,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1869,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,12%, до 31473,14 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,01%, до 2485,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,14%, до 5927,2 пункта, Nikkei 225 поднимался на 0,17%, до 21814,78 пункта.



Участники торгов обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне сообщений о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.



Аналитики полагают, что меры Трампа могут навредить экспорту Китая и негативно отразиться на капиталовложениях компаний региона в целом.



Кроме того, на настроения рынков оказывают влияние сообщения о том, что пост экономического советника президента США может занять экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Он ранее говорил о том, что поддерживает программу Трампа, которая включает снижение дисбаланса в торговле с Китаем.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2492,38 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.



Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



«Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе», - таково мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе.



В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил $3,2 миллиарда против $3,3 миллиарда месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,31% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 154,56 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,82% и был равен 12 338,64 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,58%, находился на отметке 5 263,85 пункта.







http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com В отчете New York Times говорится, что Boeing является главной мишенью для Китая, чтобы нанести ответный удар в случае полномасштабной торговой войны.Индекс цен производителей показал рост оптовой инфляции в феврале на 0,2%, что выше ожидаемого 0,1%, против 0,4% в январе.В феврале розничные продажи в США снизились на 0,1%, это третий месяц снижения подряд.Данные помогли успокоить опасения по поводу роста инфляции, что могло привести к тому, что Федеральная резервная система может стать более агрессивной в повышении процентных ставок, что инвесторы назвали основной проблемой для фондового рынка.Трейдеры также продолжали следить за ситуацией в Белом доме после крупных кадровых изменений.«Есть уже опасения по поводу политических ошибок и торгового протекционизма, и когда вы накладываете это на неопределенность в Белом Доме, эти страхи растут», - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег Wunderlich Securities. - «Будут ли новые люди более протекционистскими? Сейчас экономика и доходы прочны, но мы собираемся совершить торговую или политическую ошибку, которая может замедлить доходы или привести к рецессии, которая развернет этот рынок».Марис Огг, президент Tower Bridge Advisors, сказала, что падение рынка связано не только с торговой войной, но и с отсутствием последующих позитивных новостей.«Последние несколько экономических выпусков были немного мягкими, мы ожидаем заседания ФРС и с новым руководителем это вызывает некоторую неопределенность относительно как формулировки заявления, так и с пресс-конференцией», - сказала она.Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.На прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».Не порадовала инвесторов и внутренняя статистика - так, объем розничных продаж в США в феврале в месячном выражении снизился на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,3%. Показатель продемонстрировал снижение третий месяц подряд.«Опасения по поводу ошибок политиков и торгового протекционизма уже имеются, и когда на них накладывается неопределенность в Белом доме. Страхи усиливаются. Будут ли новые люди более протекционистскими? Сейчас экономика и прибыли в порядке. Но собираемся ли мы совершить политическую ошибку, которая приведет к замедлению доходов или привести к рецессии и перевернуть рынок», - отметил Арт Хоган.Фондовые торги в Европе завершились в среду в основном снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник закрылся на отрицательной территории, что следовало за снижением акций в США, где фоном снижения был опасения в отношении торговой войны. Трейдеры беспокоились, что тарифы на импорт стали и алюминия, введенные президентом Трампом, могут вызвать торговую войну.Акции в начале дня росли, при поддержке от комментария президента ЕЦБ Марио Драги, сказавшего, что программа покупки облигаций будет, вероятно, продолжаться, если базовая инфляция в регионе останется подавленной. Она сказал, что экономика еврозоны укрепилась сильнее, чем он ожидал.Тем не менее, «для нас есть очень четкое условие для завершения покупок: там необходимо увидеть устойчивую коррекцию траектории инфляции к нашей цели, которая для основного показателя ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе. .. уровень базовой инфляции остаётся подавленным, по сравнению с предыдущими восстановлениями.»Инвесторы также анализировали информацию от компаний.DAX 30 вырос на 0,14% (за счет значительного роста акций Adidas)Окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в феврале выходят в пятницу.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках.Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.«Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе», - таково мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе.В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил $3,2 миллиарда против $3,3 миллиарда месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.Бумаги Сбербанка подешевели на 4,15%, «Газпрома» — на 2,74%, «АЛРОСы» — на 0,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%, Московской биржи — на 2,61%.Как сообщалось во вторник 13 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,39 пункта или 0,11% до уровня 354,11 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,19 пунктов или на 12,12% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 марта, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

