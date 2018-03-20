Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Додано: Сер 21 бер, 2018 19:40

locustsucol написав: Ragnar

Ты про фактическое физическое происхождение молекул сырья? Со стопроцентной вероятностью, как физик, скажу что ты сейчас вдыхаешь молекулы, которые триллионы раз были в лёгких россиян. Только это демагогия, не имеющая отношения к теме.

Интерконнектор будет не для физического обеспечения, а для безопасности, которую нам сейчас обеспечивает как раз пока что только фактические незакупки газа с расеи, что очень расстраивает слапатоедов. Ты про фактическое физическое происхождение молекул сырья? Со стопроцентной вероятностью, как физик, скажу что ты сейчас вдыхаешь молекулы, которые триллионы раз были в лёгких россиян. Только это демагогия, не имеющая отношения к теме.Интерконнектор будет не для физического обеспечения, а для безопасности, которую нам сейчас обеспечивает как раз пока что только фактические незакупки газа с расеи, что очень расстраивает слапатоедов.

Демагогия - говорить о том, что газ из Словакии по контрактам backhawl (по виртуальному реверсу) - словацкий.Вот что реальная демагогия!И это уже вылезло нам боком! Потому что вместо реального обеспечения энергетической безопасности страны, а именно:- строительства собственного LNG-терминала- модернизации ГТС для работы в техническом режиме поставок с Запада на Восток- строительства интерконнекторов с Польшей, усиления их со Словакией и Венгрией- инвестиций в разведку и добычу собственных месторождений- инвестиций в энергоэффективность путем модернизации коммунальных газовых и теплосетей (а не повышения цен на газ для населения в 8 раз под видом борьбы с перерасходом!)... власть занимается очковтирательством и культивированием фейковых пэрэмогом о том, что мы не закупаем газ в России, а закупаем его в Словакии. Даже круглые даты празднуют - 100 дней без российского газа, 200, 500, 1000...Только вот когда Газпром ограничивает давление в трубе, чтобы на backhawl-реверс (виртуальный реверс, то есть отбор Украиной европейского газа из трубы) не хватило, так сразу Президент кричит "Прыкруты", и прикручивает так, что школы закрываются!!