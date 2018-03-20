Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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se64plus написав: Есть простой выход: российский газ, предназначенный для Польши, оседает в наших хранилищах, а сжиженный, предназначенный для Украины, используется поляками. Обычная бартерная схема, по типу того же виртуального реверса. И никакого интерконнектора не нужно. Такая схема уже обсуждалась, если не ошибаюсь, еще в 15 году. Это дешевле (доплачивать/компенсировать разницу полякам), чем строить собственный СПГ терминал. А так же, это снижает риски остаться без газа в морозы (из-за снижения реверсных мощностей), как было этой зимой.
По факту скорее так и будет, а по бумагам будет формула Свиноуйсьце+, чтобы Фирташ, Тигипко (их компании получили лицензии на поставку газа, еще кто-то - не помню, была уже статья), Порох и Ко могли неплохо поиметь народ по примеру Роттердам+. Порох со всех этих схем будет получать 50% гешефта.
Yura_Gag написав:Дак, при такой схеме что заморачиваться с Катаром. Проще тогда у французов, французкий СПГ купить. Французы закажут танкер газа в Ямал СПГ, да выгрузят его в Польше. Ближе поди выйдет.
Очень может быть, пусть газ хоть с Марса, главное цена вопроса. Так как Европа готовится к американскому газу в больших объемах к концу 18 года, думаю, все обо всем договорятся.
Ragnar написав:По факту скорее так и будет, а по бумагам будет формула Свиноуйсьце+, чтобы Фирташ, Тигипко (их компании получили лицензии на поставку газа, еще кто-то - не помню, была уже статья), Порох и Ко могли неплохо поиметь народ по примеру Роттердам+. Порох со всех этих схем будет получать 50% гешефта.
При всей моей нелюбви к нынешней власти - гешефт получали всегда, при всех президентах. В этом плане нас спасет только прямое западное управление во всех его проявлениях.
locustsucol Я хоть и не физик, но знаю законы физики. Ты верно подметил, что это не относится к теме. Я тебе скажу как экономист, что здесь уместнее обсуждать стоимость логистики, а не законы физики, ибо это бьет по карманам простых людей. Я согласен, что для энергетической безопасности нужно снижать зависимость от импорта у агрессора, но не такой ценой - танкер будет идти через все Средиземное море, а затем еще и через половину Атлантики.
Ragnar написав:По факту скорее так и будет, а по бумагам будет формула Свиноуйсьце+, чтобы Фирташ, Тигипко (их компании получили лицензии на поставку газа, еще кто-то - не помню, была уже статья), Порох и Ко могли неплохо поиметь народ по примеру Роттердам+. Порох со всех этих схем будет получать 50% гешефта.
При всей моей нелюбви к нынешней власти - гешефт получали всегда, при всех президентах. В этом плане нас спасет только прямое западное управление во всех его проявлениях.
При предыдущих хотя бы были вменяемые тарифы, а при этих схемы стали еще более изощреннее и тарифы несопоставимые с доходами.
locustsucol написав:Ragnar Ты про фактическое физическое происхождение молекул сырья? Со стопроцентной вероятностью, как физик, скажу что ты сейчас вдыхаешь молекулы, которые триллионы раз были в лёгких россиян. Только это демагогия, не имеющая отношения к теме. Интерконнектор будет не для физического обеспечения, а для безопасности, которую нам сейчас обеспечивает как раз пока что только фактические незакупки газа с расеи, что очень расстраивает слапатоедов.
Демагогия - говорить о том, что газ из Словакии по контрактам backhawl (по виртуальному реверсу) - словацкий.
Вот что реальная демагогия!
И это уже вылезло нам боком! Потому что вместо реального обеспечения энергетической безопасности страны, а именно: - строительства собственного LNG-терминала - модернизации ГТС для работы в техническом режиме поставок с Запада на Восток - строительства интерконнекторов с Польшей, усиления их со Словакией и Венгрией - инвестиций в разведку и добычу собственных месторождений - инвестиций в энергоэффективность путем модернизации коммунальных газовых и теплосетей (а не повышения цен на газ для населения в 8 раз под видом борьбы с перерасходом!)
... власть занимается очковтирательством и культивированием фейковых пэрэмогом о том, что мы не закупаем газ в России, а закупаем его в Словакии. Даже круглые даты празднуют - 100 дней без российского газа, 200, 500, 1000...
Только вот когда Газпром ограничивает давление в трубе, чтобы на backhawl-реверс (виртуальный реверс, то есть отбор Украиной европейского газа из трубы) не хватило, так сразу Президент кричит "Прыкруты", и прикручивает так, что школы закрываются!!
Ragnar написав:При предыдущих хотя бы были вменяемые тарифы, а при этих схемы стали еще более изощреннее и тарифы несопоставимые с доходами.
Не такого понятия, как вменяемый тариф. Есть рыночный рыночная стоимость, и есть "популистская" стоимость. Первого не было никогда. Кстати, в том числе и со стороны московии, которая продавала нам (и не только нам) газ ниже рыночной цены, чем подкупала правительства. Сказки про то, что газ собственной добычи должен идти только на внутренние нужды (то есть продаваться чуть ли не даром) - чистой воды популизм. Должен быть открытый рынок энергоресурсов, а также защита иностранных инвестиций для добывающих компаний (чего сейчас нет).
mister-svet написав:По сути, с газовой иглы таки слазить не планируют... Напротив! Очередной из многих, относительно честный способ отъема денег у населения. Далi буде.
Не все так однозначно. С другой стороны, согласен с тезисом про газовую иглу - ничего толком не делается для развития альтернативщины - биогаз, энерголоза и иже с ними. При правильной политике, можно было бы за 5 лет на 100% отказаться от импорта.
Criticus написав:Только вот когда Газпром ограничивает давление в трубе, чтобы на backhawl-реверс (виртуальный реверс, то есть отбор Украиной европейского газа из трубы) не хватило, так сразу Президент кричит "Прыкруты", и прикручивает так, что школы закрываются!!
Ох, какая эталонная зрада, с восклицательными знаками.
Похоже, волгарям, реально обидно, что во-первых "хахлы не замерзли" без газпремовского газа, во-вторых проиграли 50 миллиардов Нафтогазу, в-третьих выставили себя в очередной раз идиотами, прикрутив транзит Украине и устроив истерику "щас будем контракты разрывать".
Ну и для просвещения - когда Газпром ограничивает давление в трубе, начинаются проблемы с прокачкой газа в Европу. А не на какой-то выдуманный волгарями "backhawl-реверс".
И когда Газпром в очередной раз решил выпендриться перед Украиной - они сделали себе только хуже, показав, что они по-прежнему ненадежный поставщик. Естественно, армия кремлеботов была отправлена это забалтывать, но у них очень плохо получается.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...