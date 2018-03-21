Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Тракторист написав:но почему все умалчивают, что "Высокие (рыночные) цены =" высокая стоимость жизни в стране, а значить и высокий уровень оплаты труда...
Только вот ведь незадача: вы забыли про производительность труда. На пальцах: человек может получать 100$ в месяц производя 200$ добавленной стоимости, а может получать 1000$ производя 2000$. Капиш? И цены на энергоресурсы тут не при чем.
Ragnar написав:В отличие от Японии Украина одна из самых коррумпированных стран в мире. У нас под видом энергетической независимости строят схемы для легализации воровства через всякие там Роттердамы, Пенсильвании и пр., а о эффективности и снижении импорта никто не собирается думать.
То есть, вы хотите сказать, что, поскольку Украина одна из самых коррумпированных стран в мире, нет смысла что-либо менять?
Тракторист написав:по минимальной зарплате и пенсии мы пока ещё не превысили уровень 2013 года (в сопоставимых ценах), а вседствии этого имеем обнищание населения и субсидии для более чем половины населения... во всех развитых странах государство выполняет регулирующую функцию для обеспечения интересов большинства населения, а в олигархической Украине на первом месте стоят интересы олигархов, а не народа...
Весть этот текст... он к чему? Я имею в виду, это и ежу понятно. Но тут идет дискуссия о том, что с этим делать.
Ragnar написав:Почему у нас добыча за 2 года так и не увеличилась? Почему импорт газа увеличился в 2017 г. до 14,4 млрд. куб. м. с 11,1 млрд куб. м. в 2016 г.? Это все говорит о не желании снижать объемы импорта, чтобы можно было хорошо на этом иметь.
Ну, это не совсем показатель, т.к. это была самая холодная зима с 13 или 14 года. В остальном, уже было все сказано.
redmax84 написав:чето зрадофилы молчат. А ведь тут легко поднавалить чего то типа "Опять шоколадная барыга будет наживаться на Катар+ вместо того чтобы добывать свой собственный газ на шельфе Труханового острова"
Конечно, зрада! Кинули уважаемых американских партнёров с их сжиженным газом, и продались арабами. Трамп такого не простит!
Прес-служба Апарату Верховної Ради України «Ми високо цінуємо підтримку України американськими союзниками і закликаємо інші країни також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік 2»», - Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи ранкове засідання Парламенту, нагадав, що два тижні тому спікери п’яти парламентів: Литви Польщі, України, Латвії та Молдови підписали спільний лист про недопустимість проекту, який є загрозою для енергетичної безпеки України. А.Парубій наголосив, що «дуже важливо, що наш голос був почутий», і зазначив, що сьогодні представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік 2», можуть потрапити під санкції.
Зокрема, за його словами, у заяві Держдепу США йдеться:
«Ми вважаємо, що він (Nord Stream 2) Норд Стрім підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна».
Голова Парламенту України підкреслив, що він «високо цінує підтримку України американськими союзниками і закликає інші країни, насамперед країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону».
««Північний потік 2» - це російська зброя у війні не лише проти України, а й проти усіх країн вільного світу. «Північний потік 2» - це інструмент Путіна, щоб зробити європейські країни залежними від Росії, - сказав він і додав: - Сподіваємось на стратегічну мудрість Європи та її лідерів. Сильніші разом! Незалежні – разом!»
Тракторист написав:по минимальной зарплате и пенсии мы пока ещё не превысили уровень 2013 года (в сопоставимых ценах)
Як і наші сусіди по СНД, при чому в них не було війни і 1,5 млн переселенців.
Ragnar написав:Почему у нас добыча за 2 года так и не увеличилась? Почему импорт газа увеличился в 2017 г. до 14,4 млрд. куб. м. с 11,1 млрд куб. м. в 2016 г.? Это все говорит о не желании снижать объемы импорта, чтобы можно было хорошо на этом иметь
Видобуток зріс, якщо врахувати Крим. Збільшення імпорту було (майже все) приватними компаніями, на свої потреби. Значить, їм не дорого.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 21 бер, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Ragnar написав:В отличие от Японии Украина одна из самых коррумпированных стран в мире. У нас под видом энергетической независимости строят схемы для легализации воровства через всякие там Роттердамы, Пенсильвании и пр., а о эффективности и снижении импорта никто не собирается думать.
То есть, вы хотите сказать, что, поскольку Украина одна из самых коррумпированных стран в мире, нет смысла что-либо менять?
Так, а что у нас меняется в части энергонезависимости? Заменили одного поставщика на другого.
Ragnar написав:Почему у нас добыча за 2 года так и не увеличилась? Почему импорт газа увеличился в 2017 г. до 14,4 млрд. куб. м. с 11,1 млрд куб. м. в 2016 г.? Это все говорит о не желании снижать объемы импорта, чтобы можно было хорошо на этом иметь.
Ну, это не совсем показатель, т.к. это была самая холодная зима с 13 или 14 года. В остальном, уже было все сказано.[/quote] Почему же не показатель? Я не увидел каких-либо существенных подвижек в большую сторону по объемам добычи.
Criticus написав:Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.
И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!
И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?
Нет, обманываете, или не понимаете, что происходит, вы.
Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.
Отобрали немного (потому что давление низкое - нечего то и отбирать).
Интерконнектор, с помощью которого можно будет осуществлять технические поставки материальных объемов газа из Польши в Украину, будет в лучшем случае в 2020 году.
Вы набросились на меня всей коллекцией своих учеток, но я то пишу не со зла!
Я октрыто признаю, что Газпром - ненадежный и токсичный поставщик, газовая дубина Кремля, от зависимости от которой нужно избавляться, и срочно!
Но нужно именно избавляться, а не врать, что избавляемся!
Ситуация начала марта обнажила ту запредельную ложь власти о газовой независимости, которую они пропагандировали в течение 3 лет! Безнаказанно пропагандировали, и сейчас разными средствами, в том числе с помощью ботов на этом форуме, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.
Как строить настоящую газовую независимость я описал выше. Никакого ноу-хау там нет. Нужно просто прекратить врать и воровать, и, наконец, начать работать в украинских интересах!
ЗЫ: Деньги, вообще-то Президент на то и президент, чтоб не просто вещать в телевизоре и давать пустословные отмашки в духе "остаточне прощавай", но и формировать условия для развития. Ну или хотя бы не мешать, например как здесь - прибрав к рукам очень крупное месторождение газа:
Ну басни президент сочинять у нас мастак известно какой великий Российский газ или европейский, это и так понятно. Законы физики же не обманешь, не может в Запорожье, Днепре или Марике потребляться газ из Словакии, система качает с востока на запад. Там газ смешанный, российский и украинский - физически. Куплен он на бирже в ЕС, или словаками, или поляками - затем продан Украине. Вот на бумаге он уже и "европейский". Поганяли по словацкому кольцу туда-обратно один и тот же газ в нужном объеме - вот уже и физически импортировали из Словакии Обмен объемами газа, вообще то нормальная тема для ЕС. Украине и надо то докупать импорта всего то 30-35% от общего потребления, около 70% у нас покрывает своя добыча.
Сейчас вопрос должен стоять даже не в том, чей у нас в трубе газ. Тут вопрос гораздо важнее. Что делать с транзитом, которого через год может и не быть? При перекачивании менее 50 млрд кубов газа в год - система становится убыточной. А все годовое потребление Украины менее 30 млрд кубов из которых только 8 импорт. Если транзита не будет даже месяц, ГДЕ брать деньги на технический газ (сейчас это все за счет транзита), чтобы просто наполнить систему и затем качать реверсом из ЕС? Себестоимость транспортировки газа из ЕС в центр и на восток Украины, к основным его пром.потребителям какая будет представляете (сейчас это все компенсируется за счет транзита)? А Катар Был уже один специалист по газу. Инструктор
warlamp написав:Конечно, зрада! Кинули уважаемых американских партнёров с их сжиженным газом, и продались арабами. Трамп такого не простит!
Ну, я бы прямо провел аукцион, кому подороже продаться Московия, кстати, сразу же отпадает, т.к. сама уже нищая
Нельзя всё измерять в деньгах. Иногда принципы важнее денег.
Не обижайте Я имел ввиду стать сателлитом. Хотя, иногда мне кажется, что здравый смысл важнее и принципов и денег. Потому что не может существовать принципов у нищей страны с невежественным населением, которое верит и контролируется агрессивными популистами. Как я уже сказал, надежда только на то, что запад нас колонизирует, как это было с Японией, Кореей, Германией.