Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Додано: Сер 21 бер, 2018 21:20

Criticus написав: Sommer написав: Criticus написав: Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.



И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!

Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!



И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу? И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?



Нет, обманываете, или не понимаете, что происходит, вы.



Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.



Отобрали немного (потому что давление низкое - нечего то и отбирать).



Интерконнектор, с помощью которого можно будет осуществлять технические поставки материальных объемов газа из Польши в Украину, будет в лучшем случае в 2020 году.



Вы набросились на меня всей коллекцией своих учеток, но я то пишу не со зла!



Я октрыто признаю, что Газпром - ненадежный и токсичный поставщик, газовая дубина Кремля, от зависимости от которой нужно избавляться, и срочно!



Но нужно именно избавляться, а не врать, что избавляемся!



Ситуация начала марта обнажила ту запредельную ложь власти о газовой независимости, которую они пропагандировали в течение 3 лет! Безнаказанно пропагандировали, и сейчас разными средствами, в том числе с помощью ботов на этом форуме, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.



Как строить настоящую газовую независимость я описал выше. Никакого ноу-хау там нет. Нужно просто прекратить врать и воровать, и, наконец, начать работать в украинских интересах!



ЗЫ: Деньги, вообще-то Президент на то и президент, чтоб не просто вещать в телевизоре и давать пустословные отмашки в духе "остаточне прощавай", но и формировать условия для развития. Ну или хотя бы не мешать, например как здесь - прибрав к рукам очень крупное месторождение газа:



https://economics.unian.net/industry/10 ... m-smi.html Нет, обманываете, или не понимаете, что происходит, вы.Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.Отобрали немного (потому что давление низкое - нечего то и отбирать).Интерконнектор, с помощью которого можно будет осуществлять технические поставки материальных объемов газа из Польши в Украину, будет в лучшем случае в 2020 году.Вы набросились на меня всей коллекцией своих учеток, но я то пишу не со зла!Я октрыто признаю, что Газпром - ненадежный и токсичный поставщик, газовая дубина Кремля, от зависимости от которой нужно избавляться, и срочно!Но нужно именно избавляться, а не врать, что избавляемся!Ситуация начала марта обнажила ту запредельную ложь власти о газовой независимости, которую они пропагандировали в течение 3 лет! Безнаказанно пропагандировали, и сейчас разными средствами, в том числе с помощью ботов на этом форуме, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.Как строить настоящую газовую независимость я описал выше. Никакого ноу-хау там нет. Нужно просто прекратить врать и воровать, и, наконец, начать работать в украинских интересах!ЗЫ: Д, вообще-то Президент на то и президент, чтоб не просто вещать в телевизоре и давать пустословные отмашки в духе "остаточне прощавай", но и формировать условия для развития. Ну или хотя бы не мешать, например как здесь - прибрав к рукам очень крупное месторождение газа:

Ну басни президент сочинять у нас мастак известно какой великийРоссийский газ или европейский, это и так понятно. Законы физики же не обманешь, не может в Запорожье, Днепре или Марике потребляться газ из Словакии, система качает с востока на запад. Там газ смешанный, российский и украинский - физически. Куплен он на бирже в ЕС, или словаками, или поляками - затем продан Украине. Вот на бумаге он уже и "европейский". Поганяли по словацкому кольцу туда-обратно один и тот же газ в нужном объеме - вот уже и физически импортировали из СловакииОбмен объемами газа, вообще то нормальная тема для ЕС.Украине и надо то докупать импорта всего то 30-35% от общего потребления, около 70% у нас покрывает своя добыча.Сейчас вопрос должен стоять даже не в том, чей у нас в трубе газ.Тут вопрос гораздо важнее. Что делать с транзитом, которого через год может и не быть? При перекачивании менее 50 млрд кубов газа в год - система становится убыточной. А все годовое потребление Украины менее 30 млрд кубов из которых только 8 импорт.Если транзита не будет даже месяц, ГДЕ брать деньги на технический газ (сейчас это все за счет транзита), чтобы просто наполнить систему и затем качать реверсом из ЕС? Себестоимость транспортировки газа из ЕС в центр и на восток Украины, к основным его пром.потребителям какая будет представляете (сейчас это все компенсируется за счет транзита)?А КатарБыл уже один специалист по газу. Инструктор