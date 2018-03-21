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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:30

  yanyura написав:А в ответ -
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... ogo-potoka


Глава Eni Клаудио Дескальци и CEO Snam Марко Альвера на прошлой неделе заявили, что могут рассмотреть возможность участия в проекте.


Могут рассмотреть, да еще и возможность... Ну все, полная зрада! Постойте, но это же про "Турецкий поток" а не "СП-2"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:56

  lapay написав:
  Ragnar написав:Почему у нас добыча за 2 года так и не увеличилась? Почему импорт газа увеличился в 2017 г. до 14,4 млрд. куб. м. с 11,1 млрд куб. м. в 2016 г.? Это все говорит о не желании снижать объемы импорта, чтобы можно было хорошо на этом иметь

Видобуток зріс, якщо врахувати Крим. Збільшення імпорту було (майже все) приватними компаніями, на свої потреби. Значить, їм не дорого. :)

Основную причину наращивания импорта газа частными трейдерами можно проследить, прочитав статью biz.censor.net.ua/resonance/3030081/tridtsat_importerov_prirodnogo_gaza_kto_oni. Точно не с целью благих намерений.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:57

  se64plus написав:Не обижайте :)
Я имел ввиду стать сателлитом. Хотя, иногда мне кажется, что здравый смысл важнее и принципов и денег. Потому что не может существовать принципов у нищей страны с невежественным населением, которое верит и контролируется агрессивными популистами.
Как я уже сказал, надежда только на то, что запад нас колонизирует, как это было с Японией, Кореей, Германией.

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации. Экономику Южной Кореи подняли для пропаганды преимуществ капитализма над социализмом Северной Кореи.
А нам уготована роль банановой республики, коими кишит Африка и Южная Америка. И вечной буферной зоны между цивилизованным западом и диким востоком.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:10

  Sommer написав:
  Criticus написав:
  Sommer написав:
И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?


Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.


Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код. :mrgreen:

Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?


Видите, как много вам непонятного - не ваша тема. Вот и ведите себя соответственно - подтягивайте матчасть, задавайте вопросы по сути и выводы не делайте, даже осторожные, пока не освоетесь.

Нет этому абзацу подтверждения, и не будет - если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году. Делается это все предельно аккуратно
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:12

  Criticus написав:
  Sommer написав:
  Criticus написав:Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.


Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код. :mrgreen:

Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?


Нет этому абзацу подтверждения, и не будет - если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году


Спасибо, я так и понял, что ты обманываешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:15

  Sommer написав:
  Criticus написав:
  Sommer написав:Так, к непонятному backhawl добавился какой-то shipper-код. :mrgreen:

Вот этому абзацу выше подтверждение есть? Или это опять "я это так думаю/я это придумал"?


Нет этому абзацу подтверждения, и не будет - если бы оно было, польские покупатели Газпрома уже были бы оштрафованы, потому что предупреждение уже получали в 2014 году


Спасибо, я так и понял, что ты обманываешь.


Всегда пожалуйста. Когда есть возможность подтвердить, я всегда приаттачиваю ссылки. Все остальное можете считать моим humble opinion, на который у меня есть право
Criticus
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