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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54
Дваждыдвашник написав:
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
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safonovstanislav
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59
Дваждыдвашник написав:
Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.
При зарплате в 10-15 тысяч гривен.
Как говорится "утритесь айтишники".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:10
safonovstanislav написав: Дваждыдвашник написав:
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это уже нижняя планка. Тостеров например
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:22
Faceless написав: safonovstanislav написав: Дваждыдвашник написав:
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это уже нижняя планка. Тостеров например
А DOU показывает медиану $400 (как Вы понимаете, это не нижняя планка). Очень странно.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:26
BIGor написав: Faceless написав:
safonovstanislav написав:[quote="4356343:Дваждыдвашник"]
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это уже нижняя планка. Тостеров например
А DOU показывает медиану $400 (как Вы понимаете, это не нижняя планка). Очень странно.[/quote]За 400 долл к вам даже на собеседование никто не придет
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:52
Faceless написав:
За 400 долл к вам даже на собеседование никто не придет
Ну хватит уже врать, желающих на 400 долл. будет 300 чел. на одно место, если вы имеете ввиду дж. тестировщиков.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:15
Forum написав:
Сколько зарабатывает большинство после вычеты всех налогов чистыми на руки? От 2900 до 3500- вот и все придуманные журналистами 6-7 тысяч гривен. А своих "опрошенных", за 15 гривен/анкета, могут засунуть известно куда. Там кроме школьников вообще никто не регистрируется, и на их тупые телефонные звонки не отвечает.
Ух ты! А в Украине прямо так принципиально уже говорят про чистые? Тут все налоги плятят ? Судя про тотальной зрадофилии, каждый кто плюется на факты роста - банально не платит налоги, и оправдывает свое презрение к государственности - свое жлобство.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:18
locustsucol написав: p_a_l написав:
Спасибо за ссылку. Теперь если квартирант спросит почему аренда такая дорогая, я с чистой совестью могу ответить что и зарплата тоже нынче не маленькая. Грузчики с зарплатой по 10000грн требуются. Это что они там такое грузят?
Видимо ты не из Украины. 10к - это минимум, еще год назад у грузчиков была десятка.
На Новой Почте постоянно требуются грузчики, зарплата 8000 грн, это на сейчас. Вряд ли год назад была десятка.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:18
Forum написав: Faceless написав:
Резво вы так за большинство людей расписываетесь. Про "от 2900 до 3500 на руки" сами придумали или вычитали где в желтой газетенке? Даже в небольших облцентрах рядовой персонал супермаркетов зарабатывает больше. В принципе, если говорить о стране в среднем, с учётом депрессивных регионов, 6-7 тысяч как средняя ЗП выглядит правдоподобно.
Я не читаю желтых газетенок и ещё более желтой статистики. Я говорю о реальных зарплатах реальных людей, а не про то что в телевизоре и по опросам подростков в интернете. А про рядовые супермаркеты рекомендую почитать на их сайтах в форумах. Вот там и будут те самые ОСТРАШНЫЕ для киевского слуха зарплаты до трех тысяч в месяц. Ещё рекомендую хоть изредка вставать с кресла, выходить из офиса, и общаться с живыми людьми, а не читать про них статистический бред в интернете, написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.
Эээ, тебе как бы намекнули, что про 3500 ты сказал нереальный бред. Уехал из Украины - должен ж понимать, что тут все поменялось, и 3500 получает только алкаш. Тут вон туалеты у меня в офисе моют минимум от 4000.
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