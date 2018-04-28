Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

kalinavalera1 написав:

Shram написав: Дваждыдвашник написав: Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.

В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,

Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.

Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же. Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.





Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.

При зарплате в 10-15 тысяч гривен.



Как говорится "утритесь айтишники". Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.При зарплате в 10-15 тысяч гривен.Как говорится "утритесь айтишники".

А зрада в том , что у прокуроров зарплаты уже не те, что были до Майдана - по 10-15 000 гр. - теперь зарплаты им такие высокие задрали ( от 38 000гр с кучей надбавок , что они уже как бы могут даже взятки не брать , а официально жировать за счет украинцев. И крышевать криминал. Мне всегда прикольно было читать , что избавиться от взяточников в Украине -нужно путем выплаты официально прокурорам в том числе - таких сумм, что раньше они брали взятками. И оп-ля! прокурор уже не взяточник - а имеет очень высокую зарплату. выпадает из графы "преступность". И что бы он не купил - уже все ему "по средствам" и так , даже без взяток. Ну взятки то все равно берут, почему нет ? Лишних денег не бывает. А главное состояние преступности еще хуже , чем раньше. Но населению, украинцам в карман залезли по локоть, в том и зрада.