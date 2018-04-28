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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:19
locustsucol
Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:35
Ratatui написав:locustsucol
Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.
Не ломайте писателю рейтинг.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:05
Faceless написав:
Может так "работают", но мне не нужны ни ДОУ ни ещё чего чтобы знать о ситуации в этой сфере.
Соискатели в этой сфере и те, кто реально проходит по требованиям - это совершенно разные категории. Те, кто может и готов идти на 200-300 долл, не знают ничего и никому не нужны. На 200-300 долл тестеров джунов набирают в небольшом облцентре - есть знакомые. В Киеве же те, кто готов идти на такие деньги, не тянут и на джунов. Разве что на стажёров.
Я вижу, у вас все кто мало заработывают - не так работают. Про обл. центр. - на такую ЗП 1-2 вакансии в месяц. Это много?
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:08
safonovstanislav написав:
на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.
Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26
BIGor написав:
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
А вы прям на все руки мастер. И в IT можете, и в финансах... Зачем вам тогда какие-то несчастные 20 к грн.?
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