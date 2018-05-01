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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04

  Sommer написав:А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.


Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06

omg1612

Рынок расставил всё на свои места. Раньше попыхтел в селе месячишко заготовил пару тонн чернослива увёз продал в Москву. И вот он мосвич под воротами. На тыренном зерне в колхозе вырастил пару-тройку свинок забил. Бах и жигули у тебя под воротами. А инженер бедолага на заводе за 120 - 150 рубчиков корячился и подработку искал.

А как выяснилось один фермер с семьёй в Калифорнии заменяет по производительности целый колхоз в советском союзе.

А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12

  Ratatui написав:А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.


Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12

  freeze написав:
  Sommer написав:А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.


Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.


Во все пятёрки войти нельзя. Эмираты никогда не смогут войти в пятёрку производителей виски, как Израиль в лидеры рынка по производству автомобилей.

Каждому своё...
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17

  freeze написав:
  Ratatui написав:А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.


Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.


Монополия всегда плохо. Курятина Косюка и шоколад 5го тоже не из самых дешёвых.
Ratatui
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