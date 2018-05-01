|
|
|
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04
Sommer написав:
А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.
Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7661
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06
omg1612
Рынок расставил всё на свои места. Раньше попыхтел в селе месячишко заготовил пару тонн чернослива увёз продал в Москву. И вот он мосвич под воротами. На тыренном зерне в колхозе вырастил пару-тройку свинок забил. Бах и жигули у тебя под воротами. А инженер бедолага на заводе за 120 - 150 рубчиков корячился и подработку искал.
А как выяснилось один фермер с семьёй в Калифорнии заменяет по производительности целый колхоз в советском союзе.
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
Ratatui написав:
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7661
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
freeze написав: Sommer написав:
А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.
Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
Во все пятёрки войти нельзя. Эмираты никогда не смогут войти в пятёрку производителей виски, как Израиль в лидеры рынка по производству автомобилей.
Каждому своё...
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17
freeze написав: Ratatui написав:
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Монополия всегда плохо. Курятина Косюка и шоколад 5го тоже не из самых дешёвых.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5592
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|