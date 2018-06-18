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Finance.ua: Побут чи не побут

Finance.ua: Побут чи не побут
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:49

Finance.ua: Побут чи не побут

Пропонуємо до обговорення:
Скільки коштує позбавити себе від роботи по дому
Домашні клопоти відбирають у мене багато часу і сил. Бувають, звісно, моменти, коли я з задоволенням готую улюблені страви або прасую улюблені сукні. Але в цілому мене, як людину, яка досить багато працює, все це стомлює. В Україні вистачає сервісів, які можуть позбавити від роботи по дому. Я вирішила з'ясувати, у скільки мені обійдуться їхні послуги і скільки часу я зможу завдяки цьому заощадити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:49

Если Вы зарабатывате за 3 дня 600$ то конечно лучше их заплатить за аутсорсинг и заниматься любимым делом. Написал, читаю, аж самому смешно :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:57

Ох и ледацюги молоди, ничого робити не хотять
exolot9
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:01

Якщо можна провести час з більшою користю, зробивши при цьому більший вклад в майбутнє сім*ї та держави, то звісно, зручніше користуватись послугами, аніж тратити час на щоденне стояння біля плити. Але, звісно, для кожного це індивідуально. І варто враховувати, який фактор такої трати грошей: недостатньо часу на побутові справи, чи просто лінь.
Zoryana_Buryk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:20

76 робочих годин - це півтори тижня, якщо дохід за півтори тижні більший ніж 600уе, і зекономлений час ви потратите на розвиток - тоді є сенс
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:11

У мене була прибиральниця з фірми УБЕРЁМ (Ніцак Алла).
Результат не найкращий. Украла мої сережки і колечко, вартість якого перевищує Ваш місячний бюджет на аутсорсингу, і зникла. Як виявилося, у фірмі навіть не знають, де вона живе і нічим допомогти не змогли і особо не хотіли.
galinka_s
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:07

  galinka_s написав:У мене була прибиральниця з фірми УБЕРЁМ (Ніцак Алла).
Результат не найкращий. Украла мої сережки і колечко, вартість якого перевищує Ваш місячний бюджет на аутсорсингу, і зникла. Як виявилося, у фірмі навіть не знають, де вона живе і нічим допомогти не змогли і особо не хотіли.
дивна фірма ... дивні ви ... де камери ... Подайте на фірму до суду ! А..так ви це зробили без договору і не офіційно ... ну то ... дивні ви ...самі собі винні. Цікаво чому ви думаєте що Призвіще Імя вірне ? і чому не звернулися у поліцію ? ймовірність повернути втрачене 100% . В подібних і навіть складніших ситуаціях маю досвід повернення до 90% втраченого. Залишкових 10% просто було лінь займатися. Для мене було головне покарати винних - що поліція і зробила
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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