RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:00

  Igorten написав:
  ruvex написав:Но воруют, Вы правы, не мало.


Да вы хоть с терминами разберитесь.
Кража — тайное хищение чужого имущества.


Это ваша формулировка, моя же "воруют". Не нужно заниматься буквоедством.
Есть люди оформляющие субсидию, которые сами работают неоф., к тому же в семье у них пара человек в Польше. Даже пенсионеры такие имеются.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 03.11.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:00

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...


С другого сайта: "Славия10 часов
Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."

Жесть...
https://maanimo.com/helpful/141877-kak- ... a-subsidiy
Juna
 
Повідомлень: 150
З нами з: 27.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:04

  Juna написав:
  Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...


С другого сайта: "Славия10 часов
Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."

Жесть...
https://maanimo.com/helpful/141877-kak- ... a-subsidiy

Так власть, которую так горячо возносили на Олимп уже все продумала.
Цитата. "Вплинути на тарифи українці не можуть, а ось скоротити споживання може практично будь-яка сім’я."
Порошенко и не он один собираются на второй срок, есть все шансы мазохистам еще разок проголосовать за них.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 03.11.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:05

  Star1111 написав:
  Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...

Субсиданты ничего не воруют, воруют другие люди, Вы подумайте окуда у "Нафтогаза" 39,4 миллиарда прибыли в 2017 году, хотя по конституции газ общий.

Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?
Vint
 
Повідомлень: 744
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:08

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  ruvex написав:в семье у них пара человек в Польше


Наверно от хорошей жизни убежали, продолжаем увеличивать поток на выход, "остаться должен только один" :)

Мне вот интересно, а если телевизор в семье имеется, может тоже нафиг ? Ну а чего гулять так гулять, ведь без телевизора еще ни кто не умирал и от работы не отвлекает ;)

Ну это я утрирую, хотя кто знает как далеко шагнет шахматная мысль. Не буду рвать на себе волосы, да имеются хитрецы, но в борьбе с ними как всегда пострадают и невиновные, так как наша власть не способна продумать свои ходы и латает все на ходу, абы как.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

  Igorten написав:
  ruvex написав:в семье у них пара человек в Польше

Наверно от хорошей жизни убежали, продолжаем увеличивать поток на выход, "остаться должен только один" :)

Ну суть то не в этом, зачем перекручивать? Имеют приличный доход и не платят оформив субсидию.
Нужно привести тарифы к адекватным, а не наполнять карманы "своим людям" распилом тех же субсидий.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 03.11.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:19

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  ruvex написав:Но это уже другая история, которую сегодняшние не будут писать.


Да нет это 2 стороны одной и той же медали, хотя оцените красоту игры, про тарифы и откуда они взялись, забыли, субсидианты дерутся с теми кому она не полагается, красота :)
Igorten
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:22

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  ruvex написав:Нужно привести тарифы к адекватным, а не наполнять карманы "своим людям" распилом тех же субсидий.

это же цель субсидий.
сначала сделать тарифы как в европе, дать всем субсидии, чтобы не было долгов перед олигархами за тепло, воду и электрику.
а потом постепенно забирать субсидии, вытягивая у людей остатки сбережений.
И это всё просто себе под выборы петя и рада готовит. вот же уверенные в себе люди, ну или уже билеты куплены.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 386
З нами з: 10.05.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:22

  Juna написав:
  Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...


С другого сайта: "Славия10 часов
Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."

Жесть...
https://maanimo.com/helpful/141877-kak- ... a-subsidiy

Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12605
З нами з: 27.10.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:23

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Vint написав:Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?


А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ?
Igorten
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Google Adsense [Bot], Hogtown, laza777 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидії по-новому: Кабмін пообіцяв суворий контроль...
R2 » Вів 15 тра, 2018 11:56
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 15:57
dolmatov678
Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 09 тра, 2018 13:10
30 2194
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 07:14
slavek
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
60 6523
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 22:43
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6550)
15.05.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.