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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Igorten написав:про тарифы и откуда они взялись, забыли, субсидианты дерутся с теми кому она не полагается, красота

это вообще супер странно.
на финансовом форуме люди не могут различить причину и следствие.
особенно странно, когда люди думают, что все, кто идёт во власть или политику будут решать их проблемы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Первый написав:Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.


Вы несколько высоко плаваете и не знаете наверно реалий многих граждан, и в каких ситуациях они находятся. Могу пример привести женщины у корой уже возраст и муж паралитик за которым ей нужно чуть ли не круглосуточно смотреть и поверьте им эти ... (для вас копейки) весь неплохая помощь. С тем графиком который она может себе позволить это для нее единственный вариант.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

  Igorten написав:
  ruvex написав:Но это уже другая история, которую сегодняшние не будут писать.


Да нет это 2 стороны одной и той же медали, хотя оцените красоту игры, про тарифы и откуда они взялись, забыли, субсидианты дерутся с теми кому она не полагается, красота :)

А если перестанут, то вспомнят про путена. :)
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 тра, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:30

Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:59

DONALD
Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.

- LOL!!! Применительно к UK она, в основном, была права. Применительно к реалиям сегодняшей Украины - полная чушь. Может еще скажете подобное об Эмиратах или Саудитах?
Основной источник средств на субсидии - дополнительная выручка Нафтогаза и Ко сформированная за счет повышения тарифов. Выручка Нафтогаза - это рента с естественной монополии. Нет монопольной сверхприбыли - нет и необходиности в субсидиях. В случае UK с монопольной рентой никто не химичил.
В дальнейшем советую не путать что тарифы с налогами.
Hogtown
 
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  #<1234
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