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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Igorten написав:про тарифы и откуда они взялись, забыли, субсидианты дерутся с теми кому она не полагается, красота

это вообще супер странно.
на финансовом форуме люди не могут различить причину и следствие.
особенно странно, когда люди думают, что все, кто идёт во власть или политику будут решать их проблемы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Первый написав:Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.


Вы несколько высоко плаваете и не знаете наверно реалий многих граждан, и в каких ситуациях они находятся. Могу пример привести женщины у корой уже возраст и муж паралитик за которым ей нужно чуть ли не круглосуточно смотреть и поверьте им эти ... (для вас копейки) весь неплохая помощь. С тем графиком который она может себе позволить это для нее единственный вариант.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

  Igorten написав:
  ruvex написав:Но это уже другая история, которую сегодняшние не будут писать.


Да нет это 2 стороны одной и той же медали, хотя оцените красоту игры, про тарифы и откуда они взялись, забыли, субсидианты дерутся с теми кому она не полагается, красота :)

А если перестанут, то вспомнят про путена. :)
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 тра, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:30

Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:59

DONALD
Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.

- LOL!!! Применительно к UK она, в основном, была права. Применительно к реалиям сегодняшей Украины - полная чушь. Может еще скажете подобное об Эмиратах или Саудитах?
Основной источник средств на субсидии - дополнительная выручка Нафтогаза и Ко сформированная за счет повышения тарифов. Выручка Нафтогаза - это рента с естественной монополии. Нет монопольной сверхприбыли - нет и необходиности в субсидиях. В случае UK с монопольной рентой никто не химичил.
В дальнейшем советую не путать тарифы с налогами.
Вообще, более простым решением было бы ввести налог на экспорт газа с Украины равный разнице между средней себестоимостью добычи и рыночной ценой на границе на данный момент (IMO) и одновременно уничтожить/раздробить "естественные" монополии (вплоть до городских теплосетей).
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20

  Hogtown написав:DONALD
Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.

- LOL!!! Применительно к UK она, в основном, была права. Применительно к реалиям сегодняшей Украины - полная чушь. Может еще скажете подобное об Эмиратах или Саудитах?
Основной источник средств на субсидии - дополнительная выручка Нафтогаза и Ко сформированная за счет повышения тарифов. Выручка Нафтогаза - это рента с естественной монополии. Нет монопольной сверхприбыли - нет и необходиности в субсидиях. В случае UK с монопольной рентой никто не химичил.
В дальнейшем советую не путать тарифы с налогами.

Уже ватником стал? А в Канаде тоже такая лафа с субсидиями и бензин шаровой?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:21

  Igorten написав:
  Vint написав:Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?


А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ?

Цена должна быть одна для всех иначе будут мутить как раньше...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:01

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Vint написав:Цена должна быть одна для всех иначе будут мутить как раньше...


Есть такая хрень на таможне, по крайней мере была, индикативная цена. Так вот вводили ее вроде для благого дела, дабы не занижали таможенную стоимость товаров. Результат, теперь с индикативными ценами мутят сами таможенники, привожу я товар, с завода, все документы, а мне нифига, плати больше, как оказалось, добры молодцы переодически "чистят" от низких цен базу, нагиная порядочных граждан на деньги игнорируя, что цена честная. Я это к чему. Наши люди тырят по любому, просто потоки ушли вверх и банкет оплачивают теперь все поголовно.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:23

  Igorten написав:
  Vint написав:Цена должна быть одна для всех иначе будут мутить как раньше...


Есть такая хрень на таможне, по крайней мере была, индикативная цена. Так вот вводили ее вроде для благого дела, дабы не занижали таможенную стоимость товаров. Результат, теперь с индикативными ценами мутят сами таможенники, привожу я товар, с завода, все документы, а мне нифига, плати больше, как оказалось, добры молодцы переодически "чистят" от низких цен базу, нагиная порядочных граждан на деньги игнорируя, что цена честная. Я это к чему. Наши люди тырят по любому, просто потоки ушли вверх и банкет оплачивают теперь все поголовно.

К чему эта агитация своровать хоть что-то? Начните с себя.
Vint
 
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