это вообще супер странно.
на финансовом форуме люди не могут различить причину и следствие.
особенно странно, когда люди думают, что все, кто идёт во власть или политику будут решать их проблемы.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
это вообще супер странно.
на финансовом форуме люди не могут различить причину и следствие.
особенно странно, когда люди думают, что все, кто идёт во власть или политику будут решать их проблемы.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
Вы несколько высоко плаваете и не знаете наверно реалий многих граждан, и в каких ситуациях они находятся. Могу пример привести женщины у корой уже возраст и муж паралитик за которым ей нужно чуть ли не круглосуточно смотреть и поверьте им эти ... (для вас копейки) весь неплохая помощь. С тем графиком который она может себе позволить это для нее единственный вариант.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27
А если перестанут, то вспомнят про путена.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 тра, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:30
Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".
Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:59
DONALD
- LOL!!! Применительно к UK она, в основном, была права. Применительно к реалиям сегодняшей Украины - полная чушь. Может еще скажете подобное об Эмиратах или Саудитах?
Основной источник средств на субсидии - дополнительная выручка Нафтогаза и Ко сформированная за счет повышения тарифов. Выручка Нафтогаза - это рента с естественной монополии. Нет монопольной сверхприбыли - нет и необходиности в субсидиях. В случае UK с монопольной рентой никто не химичил.
В дальнейшем советую не путать тарифы с налогами.
Вообще, более простым решением было бы ввести налог на экспорт газа с Украины равный разнице между средней себестоимостью добычи и рыночной ценой на границе на данный момент (IMO) и одновременно уничтожить/раздробить "естественные" монополии (вплоть до городских теплосетей).
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:20
Уже ватником стал? А в Канаде тоже такая лафа с субсидиями и бензин шаровой?
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:21
Цена должна быть одна для всех иначе будут мутить как раньше...
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:01
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
Есть такая хрень на таможне, по крайней мере была, индикативная цена. Так вот вводили ее вроде для благого дела, дабы не занижали таможенную стоимость товаров. Результат, теперь с индикативными ценами мутят сами таможенники, привожу я товар, с завода, все документы, а мне нифига, плати больше, как оказалось, добры молодцы переодически "чистят" от низких цен базу, нагиная порядочных граждан на деньги игнорируя, что цена честная. Я это к чему. Наши люди тырят по любому, просто потоки ушли вверх и банкет оплачивают теперь все поголовно.
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:23
К чему эта агитация своровать хоть что-то? Начните с себя.
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