У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: Вів 15 тра, 2018 21:59

Маргарет Тетчер сказала когда-то "Не бывает никаких "государственных" денег. Бывают лишь деньги налогоплательщиков".

Субсидия-это не подарок небес. Это деньги заплаченные в бюджет одними и выданные другим в виде субсидии.

- LOL!!! Применительно к UK она, в основном, была права. Применительно к реалиям сегодняшей Украины - полная чушь. Может еще скажете подобное об Эмиратах или Саудитах?Основной источник средств на субсидии - дополнительная выручка Нафтогаза и Ко сформированная за счет повышения тарифов. Выручка Нафтогаза - это рента с естественной монополии. Нет монопольной сверхприбыли - нет и необходиности в субсидиях. В случае UK с монопольной рентой никто не химичил.Вообще, более простым решением было бы ввести налог на экспорт газа с Украины равный разнице между средней себестоимостью добычи и рыночной ценой на границе на данный момент (IMO) и одновременно уничтожить/раздробить "естественные" монополии (вплоть до городских теплосетей).