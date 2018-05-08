|
|
|
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:51
В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
-
1007qwert
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 01:19
1007qwert написав:
В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
Её не отменили ,но моя мамка пошла вчера так очередь расписана до 28-го июня.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|