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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:51

В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 01:19

  1007qwert написав:В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
Её не отменили ,но моя мамка пошла вчера так очередь расписана до 28-го июня.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:11

  Igorten написав:
  Первый написав:Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.


Вы несколько высоко плаваете и не знаете наверно реалий многих граждан, и в каких ситуациях они находятся. Могу пример привести женщины у корой уже возраст и муж паралитик за которым ей нужно чуть ли не круглосуточно смотреть и поверьте им эти ... (для вас копейки) весь неплохая помощь. С тем графиком который она может себе позволить это для нее единственный вариант.

Расскажите, почему в етом случае не положена субсидия и инвалиду нет льгот.
Всім процвітання!
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