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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:51

В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 01:19

  1007qwert написав:В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
Её не отменили ,но моя мамка пошла вчера так очередь расписана до 28-го июня.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:11

  Igorten написав:
  Первый написав:Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.


Вы несколько высоко плаваете и не знаете наверно реалий многих граждан, и в каких ситуациях они находятся. Могу пример привести женщины у корой уже возраст и муж паралитик за которым ей нужно чуть ли не круглосуточно смотреть и поверьте им эти ... (для вас копейки) весь неплохая помощь. С тем графиком который она может себе позволить это для нее единственный вариант.

Расскажите, почему в етом случае не положена субсидия и инвалиду нет льгот.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:09

Первый Читаем то что написано в статье. Если есть точные данные что это не так, ссылку на источник.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:39

  Дядя Дима написав:
  1007qwert написав:В майских квитанциях уже субсидии нет, она только на отопительный период, Кто-то знает, если человек раньше имел льготу -25% скидку на газ и электричество, не зависимо от размера пенсии, то в неотопительный период, когда нету субсидии, как можно воспользоваться этой льготой, к кому обращаться? Её же не отменили.
Её не отменили ,но моя мамка пошла вчера так очередь расписана до 28-го июня.

Заказным письмом, с подтверждением получения, отправленное заявление отлично решает эту проблему. Зачем куда то ходить вообще? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:52

  Igorten написав:Первый Читаем то что написано в статье. Если есть точные данные что это не так, ссылку на источник.

А что он ответит?
Если уже они сами заднюю включают, типа перегнули палку с новыми требованиями https://news.finance.ua/ru/news/-/42630 ... a-subsidij

Очевидно же, что это так. Ведь скрытые безработные люди, вроде тех, что сидят с зп неофициальной на переферии в 3-5 тыс. - они в этом случае вообще платить перестанут, так как им реально нечем.
Как раз к выборам правительство получит долги за сотню ярдов по коммуналке. Розенко ж не клинический идиот и это понимает. На что винницкие базарники рассчитывают, исполняя такие финты в аккурат перед выборами - я такой мазохизм не понимаю. Это ж равносильно как застрелится. А потом утопится. В политическом смысле. Неужели хотят побить 1% рекорд НФ? Но ведь ниже ноля упасть нельзя :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:01

  Первый написав:
  Juna написав:
  Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...


С другого сайта: "Славия10 часов
Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."

Жесть...
https://maanimo.com/helpful/141877-kak- ... a-subsidiy

Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.

И где такие зарплаты??? :shock: У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:28

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Валить из такого городка, что тут сказать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:43

  Faceless написав:
  Елена354 написав:И где такие зарплаты??? У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Валить из такого городка, что тут сказать

Совет замечательный. Из серии
- Я не ем уже третий день!
- А вы заставьте себя есть!

Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...

Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:52

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  yanyura написав:Совет замечательный. Из серии
- Я не ем уже третий день!
- А вы заставьте себя есть!

Как я понимаю, у женщины есть в том городке какое-то, но СВОЁ жилье, ребенок где-то устроен (садик, родственники). Уехать в другой город, где есть работа, но нужно платить за съем квартиры (а чем больше зарплаты в городе, тем дороже съем), а кто пустит жить с маленьким ребенком, который может повредить обстановку, разрисовать стены, плакать, мешая соседям, а куда устроить ребенка на время своей работы, и пр., пр., пр...

Проще ответить - Вы сами ничего не хотите ничего менять в своей жизни!

Ожидаемая реакция.
Да, вполне очевидно, что там держит как минимум свое жилье.
И всегда можно найти еще 100500 отговорок про родных, знакомых, друзей, школу/садик и прочее.
Но это все не дает ответа "что делать". Если это депрессивный городок (а раз работы никакой - то так и есть) - то это уже давно, и еще очень долго ничего кардинально не изменится. Есть, конечно, вариант "открыть свое дело", но советы такого рода попахивают совсем неприкрытым цинизмом.
Думаете, я не был в таких городках? Валить оттуда, на самом деле - самый рациональный, и как ни странно - самый простой (несмотря на все вышеуказанные родственники/знакомые/друзья/школы/садики) способ что-то изменить, чем и пользуются те, кто реально решил что-то менять. Если же цель на самом деле лишний раз перечислить все преграды, проблемы и сложности и ждать у моря погоды - ну тогда лучше не мешать этому увлекательнейшему занятию.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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