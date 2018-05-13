У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Vint написав:Субсидианты воруют в тысячи раз больше...
С другого сайта: "Славия10 часов Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."
Жесть это такое шариковое мышление. Человек работает неофициально, то есть находится вне закона и не платит налоги, но хочет официально и по закону получать помощь от государства. Не осуждаю, так кае ситуации разные в жизни бывают- но в чем претензия, когда ты работаешь неофициально к государству может быть?! Нет, блин, ты будешь работать неофициально, а содержать вашу квартиру будут "дурачки", наполняющие бюджет своими налогами. Так мы далеко не уедем. Закон построен так, что ты не можешь работать неофициально и получать субсидию одновременно -по-моему, это нормально. Иначе, тот кто получает 100000 неофициально тоже спокойно оформит субсидию.
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена. Пусть проверяют работает ли человек неофициально или нет.
Вообще, ясно, что есть крайнее случаи и тогда напрямую обращаются в органы соцпобеспечения и они могут принять решение об исключении. Это во всем мире так и не нужно стесняться ,если это правда, идти в органы социального обеспечения. Но в 99% случаев - закон правильный ,а 1% исключений, типа купил новую машину и в аварию попал и калекой стал, или еще какой-то исключительный случай,то нужно обращаться напрямую в органы соцобеспечения. Другого выхода -нет.
[/quote] Вы постанову эту читали? Если безработный, не стоишь в ЦЗ и не заплатил ЕСВ хотя б за 3 месяца, даже документы не принимают, чтоб комиссия рассматривала индивидуально! Комиссия может рассмотреть только при оплаченом 3 ЕСВ(а где их взять, если у человека и так денег нет)и при положительном решении будет засчитываться доход 5286 грн. в месяц и при этом челоек должен продолжать платить ЕСВ пока получает субсидию (с каких денег?)
Vint написав:Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?
А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ?
Так все привязано и так. Во всем мире - есть люди ,которые паразитируют на субсидиях, но они непобедимы. Только рыночные цены -все решают. Просто, при субсидировании всего газа - тогда, как при Тимошенко и Януковиче, все губернаторы продают газ вроде населения - коммерческим структурам и разницу передают наверх. У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...
Потребление газа упало, т.к. людям нечем за него платить и сидят в холоде всю зиму, в шапках спят, т.к. либо субсидию не дали либо нужно в нормы "влезть", в школах, в детсадах по 16 градусов. Дети в верхних одеждах сидят!
И почему наше правительство бьет по людям? Разве люди виноваты, что приходится работать неофициально? Жить то за что-то надо, если в стране безработица. И вообще, сытый голодного не понимает. Тут вон пишут что можно спокойно пойти на 8 тыс.!!! в АТБ официально работать. Читаешь - как с другой планеты. У нас в АТБ все на минималке. И то попробуй устройся, плюс штрафы за все, заставляют работников покупать просрочку, бесплатно работать в свои выходные, ночью и на руки 1500-2000 грн.и это еще попробуй устройся.
laa1999 Ну кончно, это я предлагаю забрать у бедных и отдать нищим Вспомните меня когда вам субсию не дадут так как у вас площать проживания поевышает социальную. Скажут продай и на вырученные деньги плати по полной, а когда деньги закончатся приходи за подачкой.