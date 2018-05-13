У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

laa1999 написав:

Igorten написав: Vint написав: Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку? Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?



А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ? А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ?

Так все привязано и так. Во всем мире - есть люди ,которые паразитируют на субсидиях, но они непобедимы. Только рыночные цены -все решают. Просто, при субсидировании всего газа - тогда, как при Тимошенко и Януковиче, все губернаторы продают газ вроде населения - коммерческим структурам и разницу передают наверх. У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...