У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:48

1007qwert написав: Елена354 написав: А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров. А ребенка куда? И для переезда всегда нужны деньги. и так почти во всех городах кроме столицы и обл.центров.

Помириться с отцом ребенка. Только реально помириться, а не доказывать невозможность этого на форумах выпячивая все его недостатки и критикуя. Помириться с отцом ребенка. Только реально помириться, а не доказывать невозможность этого на форумах выпячивая все его недостатки и критикуя.

Гениально, только он живет в другой стране с новой женой и плевать хотел на ребенка.[/quote] В Киеве есть школы-интернаты, работающие 5 дней, в пятницу, на выходные дети дома, они не совсем бесплатные и там очень не плохо, может и в других городах есть такие, поинтересуйтесь. Ещё есть разные заведения, где имеются бесплатные детские игровые комнаты с воспитателем, там тоже можно на пару часов пристроить ребёнка, если не с кем оставить.[/quote]А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали? Мало того, что его папаша бросил, так еще мне в интернат сдать. Ради чего? Потому что наше правительство никак не нажрется. Уже шутка про 2 почки шуткой не звучит. И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???