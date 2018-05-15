Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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"В отделении" это не вакансия. Кассир, операционист, менеджер по работе с премиум клиентами = это разные вещи. В банках даже в регионах можно зарабатывать и 20 и 30 и 40к.
То есть, если это кассир - то ему и 8000 достаточно будет, да? И что же он сможет себе позволить на глобальном рынке товаров/услуг? Может Вы не в курсе, что по приезду в гостиницу, скажем, в Италии, Вам не предоставят скидку только потому, что Вы кассир из Украины? И на Айфон, и на СмартТВ и на ширпотреб от ZARA. Ах да, а может он сможет купить какой-то VW Polo, Fiat Punto, Citroen C3??? Тоже не может? Это же бюджетные авто. А купить не могут. И менеджеры с операционистами не могут. Из чего же возьмется рынок, если людям "тупо" не доплачивают...нет покупательской способности. Мыслите глобально. Высокие ЗП всем пойдут на пользу.
Viktor написав:Типичный "предприниматель", возомнивший себя властелином вселенной. Из грязи в князи, небось, вылезло и начинает рассказывать про компетентность и профессионализм. Речь идет о стартовой ЗП овер 10000 для НЕСПЕЦИАЛИСТОВ. А спецы пусть хоть 50000 зарабатывают, никто же не против
Хоть вы и хамло, но все же отвечу. То, что вы описали (10 для неспецов), очень близко к текущей ситуации в Польше, если пересчитать по курсу. В результате имеем недвижимость среднего уровня по 2 тыс. дол. за квадрат, стрижка в обычной парикмахерской "у дома" 220 грн., аквапарк за 450 грн. с человека, интернет за 400 грн./мес. и т.д. Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже.
Faceless,Напрасно так думаете. Последствием безработицы есть потеря кварификации и вообще потеря интереса к работе, но не к состязательности. Лучший при высокой безработице все равно будет в проиграше. Сейчас ушли с рынка более 80 банков...вы думаете лучших наш рынок ждал?? Я знаю точно - нашли работу те, кому было куда и кому позвонить
Востаннє редагувалось Moimir в Чет 17 тра, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Imp написав:А можно все же с живыми примерами, но только 2 условия добавлю: без столицы и без IT?
Что именно вы считаете живым примером то? Вам ФИО человека нужно и выписку о его доходах? И почему сразу без столицы, вполне логично, что высокообразованный и талантливый человек так или иначе поедет или в столицу или хотя бы в миллионник, а не будет оставаться и искать счастье в условном Мухосранске
Imp написав:Или лукавите, или "ориентируетесь" только по интернету, видя лишь верхушку айсберга, а не вживую, наблюдая всю картину целиком.
Ни то ни то, вы ошиблись дважды
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
RomanTik написав:Faceless, таки наверное на один Киев, т.к. зарплата 20-30 кГрн в банках в регионах - это сказки для младшего школьного возраста.
Если вам так проще - закрыться от реальности в вашем мирке, где все плохо и бесперспективно - можете верить, то это большая ЗП
Тут как раз Вы закрываетесь в своем розовом столичном мире. Я уже написал рецепт - берете билет в случайный город с населением в 30 тысяч людей и едете туда на пару дней. После этого рассказываете нам как там носом воротят люди от такой зарплаты. Или не рассказывате, потому что там за 10 тысяч гривен будет вагон и маленькая тележка людей с приличными данными.
Viktor написав:Типичный "предприниматель", возомнивший себя властелином вселенной. Из грязи в князи, небось, вылезло и начинает рассказывать про компетентность и профессионализм. Речь идет о стартовой ЗП овер 10000 для НЕСПЕЦИАЛИСТОВ. А спецы пусть хоть 50000 зарабатывают, никто же не против
Хоть вы и хамло, но все же отвечу. То, что вы описали (10 для неспецов), очень близко к текущей ситуации в Польше, если пересчитать по курсу. В результате имеем недвижимость среднего уровня по 2 тыс. дол. за квадрат, стрижка в обычной парикмахерской "у дома" 220 грн., аквапарк за 450 грн. с человека, интернет за 400 грн./мес. и т.д. Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже.
Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.
Imp написав:Не столица - потому что у киевлян искревленное понимание жизни в стране.
Imp написав:Не IT - потому что это исключение из правил
так что токарь в Харькове пойдёт? https://ua.jooble.org/работа-токарь/Харьков?utm_source=google&utm_medium=cpc1&gclid=EAIaIQobChMIm76U-M-M2wIVF2YbCh1BMA5REAAYASAAEgKPB_D_BwE на первой странице от 8к до 12к грн, выбирайте
Востаннє редагувалось Pegasmaster в Чет 17 тра, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Imp написав:А можно все же с живыми примерами, но только 2 условия добавлю: без столицы и без IT?
Что именно вы считаете живым примером то? Вам ФИО человека нужно и выписку о его доходах? И почему сразу без столицы, вполне логично, что высокообразованный и талантливый человек так или иначе поедет или в столицу или хотя бы в миллионник, а не будет оставаться и искать счастье в условном Мухосранске
Imp написав:Или лукавите, или "ориентируетесь" только по интернету, видя лишь верхушку айсберга, а не вживую, наблюдая всю картину целиком.
Ни то ни то, вы ошиблись дважды
Так Киев резиновый оказывается? Даже Москву переплюнули выходит. Или может все-таки если умный и высокообразованный приедет в Киев на высокую зарплату, то он кого-то таки выдавит с должности? И в итоге получим, что от перемены мест слогаемых сумма не меняется?
А по поводу "ошиблись дважды" я сомневаюсь. У нас в городе есть такой завод как Миропласт. У меня там есть знакомые, которые работают уже почти 10 лет. Огромный опыт, вредное производство, зарплата в разгар сезона установки окон около 20 тысяч гривен. Зимой спускается до 10-12 тысяч. Так вот на этот завод едут работатьлюди даже с других областей. Таких примеров у меня лично валом, потому что я общаюсь с представителями разных классов: от уборщиков, до топ-менеджеров, а не сижу в своем уютном тупичке с представителями исключительно своего класса.