Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 18:27

trix_kr написав: Товаришь, я вот зарабатываю поболее обсуждаемой тут 10-ки. И знаю рынок в своем регионе. Вы меня пытаетесь убедить сидя в Киеве. Не старайтесь. Я Вам статейку закину https://dnepr.comments.ua/article/2017/ ... 03301.html листаните по свободе. Товаришь, я вот зарабатываю поболее обсуждаемой тут 10-ки. И знаю рынок в своем регионе. Вы меня пытаетесь убедить сидя в Киеве. Не старайтесь. Я Вам статейку закину... 03301.html листаните по свободе.

trix_kr написав: По ссылке выше есть сказ о том, что даже в Куеве в 17-м такую ЗП(менее 11К) имело 65%. Так что сори, но даже тут, с Куевом, вы лесом, а в пересчете на всю страну - так темболее как фанера над эйфелевой По ссылке выше есть сказ о том, что даже в Куеве в 17-м такую ЗП(менее 11К) имело 65%. Так что сори, но даже тут, с Куевом, вы лесом, а в пересчете на всю страну - так темболее как фанера над эйфелевой

Я читал об изменении методики. При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно; вместе с этим, статистика не учитывает (точнее формально пытается учитывать, но малоуспешно) серые доходы (массовое явление по всей Украине) и доходы ФОПов - и за счет этого скорее занижает реальную цифру.Я искренне рад, что вы в когорте успешных и зарабатываете поболее 10-ки. Честно. Хоть это радует, есть такие люди.За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр.Возьмем те же Черкассы - сравнимы по размерам как минимум.Госстат говорит нам, что в марте средняя ЗП достигла 6957. Госстат показывает "грязную" ЗП, то есть это соответствует 5600 грн чистыми. Я в Черкассах периодически бываю, есть самые разные знакомые. К примеру, кладовщик (мягко говоря, не самая квалифицированная и высокооплачиваемая позиция) в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000; в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней (а это тоже как бы ближе к малооплачиваемой категории). Водитель хлебовоза - примерно как средняя. В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней. В отделениях банков - тут разброс от чуть менее средней до раза в три больше, зависит от позиции. Да, продавцы часто реально работают за минималку, но будем честными - это по сути дно, работа не требующая почти ничего. Про местные ИТ конторки, так и быть, не буду...Итого - ничего нереального в госстатовской цифре.Кропивницкий - 6654 грязными, или 5356 чистыми. Вот прям действительно это много для Кропивницкого?Эффект серых доходов в Киеве очень сильно меняет картину. И скажу вам серьезно - в 2017 году, 11к грязными - читыми это два оклада уборщицы, работающей 2 часа в день, наполовину больше оклада охранника в каком-нибудь АТБ, примерно оклад того же охранника в каком-нибудь БЦ/ТЦ, меньше, чем заработок обычного менеджера в отделении банка или баристы на точке в хорошем месте, уровень дохода учителя в школе с всякими надбавками и пр., и это все при средней аренде 1к в 6000 грн. Т.е. к чему я - в реальности все скорее наоборот, у 65% было не меньше 11к