Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Faceless написав:Пусть не все, куда больше, чем 1/300 что вы приводите
Я Уважительно к Вам отношусь, часто читаю Ваши посты и вижу в них здравомыслящего человека. Я не хочу делать из Вас пустозвона, но приведите Вашу "верную" статистику плиз.
Faceless написав:Было бы для бОльшей части населения, то и средняя была бы около того. Но эта "малая часть" не настолько малая, чтобы такие зарплаты считать нереальными.
По ссылке выше есть сказ о том, что даже в Куеве в 17-м такую ЗП(менее 11К) имело 65%. Так что сори, но даже тут, с Куевом, вы лесом, а в пересчете на всю страну - так темболее как фанера над эйфелевой
опять ты позоришься, ну зачем? наконец-то к 15-й странице до тебя дошло где искать и как считают среднюю зп. а то сначала гектары тут делил на селян, потом селян на хозяйства. что хотел получить неизвестно, но хоть теперь тебе понятно стало.
«В конце прошлого года с приходом нового руководителя Госстата изменилась методика расчета средней заработной платы, - поясняет эксперт. – И если раньше общий фонд зарплаты делили на всех работающих, в том числе и на всех тех, кто работает неполный рабочий день, то сейчас этот же общий фонд заработной платы делится только на лиц, работающих полный рабочий день или половину рабочего дня. Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет. И в результате средняя номинальная зарплата растет»
я написал
Pegasmaster написав:ТОЛЬКО трудоустроенные с белой зп.
ну и в чём выделенное жирным не соответствует написанному мной? п.с. может не будешь позориться дальше? объясните уже ему.
Востаннє редагувалось Pegasmaster в Чет 17 тра, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже.
Грузчик в НьюЙорке не живет в лачуге, ходит как бомжара(я про наших АТБшных), имеет соцобеспечение, может взять айфон в кредит, может нормально питаться, а не существовать после уплаты комуналки и съемной хаты. Правда? Я полностью согласен, что низкоквалифицированный труд всегда и везде стоит дешево. НО в отличие от наших реалий, низкоквалифицированный работник в НьюЙорке и у нас - это совершенно разные люди. Потому как там на их минималку можно позволить себе больше, чем тут на нашу. Это факт.
Пигас. Хватит уже газировать лужицы. Я тебе уже и твои цитаты приводил, а ты все юлишь. Будь мужиком в конце то концов.
Pegasmaster написав:ну и в чём выделенное жирным не соответствует написанному мной?
Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет. И в результате средняя номинальная зарплата растет Садись сына. Снова кол. В этот раз не по алгебре, а по литературе.
Haborym написав:Грузчик в НЙ получает 27500 грязными в год https://www.glassdoor.com/Salaries/new- ... KO9,15.htm От которых у него остается на руках 22800, или 1900$/мес. Так же как у нас ЗП грузчика = аренда однушки. Даже если у него внезапно своя однуха - у него будет уходить 100$ в мес на проезд , порядка 500$ на еду, 200$ коммуналка, 300$ - медстраховка, и это он еще за одеждой не сходил
Допускаю, что уровень жизни у него будет выше, чем у грузчика в Украине, но не в разы.
Абстроигруемся от доллара. Возмем просто за единицу. ЗП грузчика в АТБ - 5000 единиц\мес. Комуналка около 2000 в своем жилье. На еду еще 2000(это мивина в основном). Дальше продолжать?
Востаннє редагувалось trix_kr в Чет 17 тра, 2018 18:27, всього редагувалось 1 раз.
trix_kr написав:Товаришь, я вот зарабатываю поболее обсуждаемой тут 10-ки. И знаю рынок в своем регионе. Вы меня пытаетесь убедить сидя в Киеве. Не старайтесь. Я Вам статейку закину https://dnepr.comments.ua/article/2017/ ... 03301.html листаните по свободе.
Я читал об изменении методики. При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно; вместе с этим, статистика не учитывает (точнее формально пытается учитывать, но малоуспешно) серые доходы (массовое явление по всей Украине) и доходы ФОПов - и за счет этого скорее занижает реальную цифру. Я искренне рад, что вы в когорте успешных и зарабатываете поболее 10-ки. Честно. Хоть это радует, есть такие люди. За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр. Возьмем те же Черкассы - сравнимы по размерам как минимум. Госстат говорит нам, что в марте средняя ЗП достигла 6957. Госстат показывает "грязную" ЗП, то есть это соответствует 5600 грн чистыми. Я в Черкассах периодически бываю, есть самые разные знакомые. К примеру, кладовщик (мягко говоря, не самая квалифицированная и высокооплачиваемая позиция) в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000; в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней (а это тоже как бы ближе к малооплачиваемой категории). Водитель хлебовоза - примерно как средняя. В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней. В отделениях банков - тут разброс от чуть менее средней до раза в три больше, зависит от позиции. Да, продавцы часто реально работают за минималку, но будем честными - это по сути дно, работа не требующая почти ничего. Про местные ИТ конторки, так и быть, не буду... Итого - ничего нереального в госстатовской цифре. Кропивницкий - 6654 грязными, или 5356 чистыми. Вот прям действительно это много для Кропивницкого?
trix_kr написав:По ссылке выше есть сказ о том, что даже в Куеве в 17-м такую ЗП(менее 11К) имело 65%. Так что сори, но даже тут, с Куевом, вы лесом, а в пересчете на всю страну - так темболее как фанера над эйфелевой
Эффект серых доходов в Киеве очень сильно меняет картину. И скажу вам серьезно - в 2017 году, 11к грязными - читыми это два оклада уборщицы, работающей 2 часа в день, наполовину больше оклада охранника в каком-нибудь АТБ, примерно оклад того же охранника в каком-нибудь БЦ/ТЦ, меньше, чем заработок обычного менеджера в отделении банка или баристы на точке в хорошем месте, уровень дохода учителя в школе с всякими надбавками и пр., и это все при средней аренде 1к в 6000 грн. Т.е. к чему я - в реальности все скорее наоборот, у 65% было не меньше 11к
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trix_kr написав:Грузчик в НьюЙорке не живет в лачуге, ходит как бомжара(я про наших АТБшных), имеет соцобеспечение, может взять айфон в кредит, может нормально питаться, а не существовать после уплаты комуналки и съемной хаты. Правда?
Неправда. Вот здесь http://www.urbanliving.net/en/new-york- ... m-rentals/ можете сами посмотреть: как много 2к. квартир предлагается на аренду в относительном зажопье НЙС до 2 тыс. дол. Сэкономлю вам время и скажу, что их всего 5! Вот здесь https://www.comparably.com/salaries/sal ... ew-york-ny можете посмотреть доходы грузчиков. Сэкономлю вам время и скажу, что это 35 тыс. в год. До налогов. Специально не выбирал, взял первые результаты из поисковика. А теперь посчитайте: сколько у нью-йоркского грузчика останется денег на аквапарк после уплаты налогов и аренды? Да, айфон ему дадут за символическу плату при подключении к оператору. А остальное? Надеюсь, вы не станете уверждать, что НЙ - это тоже депрессивная дыра? Так что если вы грузчик, то вы в любой стране мира будете жить как грузчик.