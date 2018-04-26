Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Imp написав:Пример я писал совершенно гипотетический и для Пегаса, который ни в зуб ногой с математикой и сознательно (или по неумению воспринимать напечатанный текст) игнорирует часть расчета средней зарплаты.
еще один наркоман от математики нарисовался? всего у Украине 9,7 миллионов рабочих мест. из них 5,2 миллиона бюджетников. не учитываются работники, работающие МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту. только 5,2 миллиона бюджетников формируют такую базу для средней, что +- пара процентов ни на что не влияет. зачем вы приводите пример из 3-х человек? приведите пример из миллионов, мы же говорим о статистике! сколько по-вашему должно быть работников, работающих МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту, чтобы их зарплата существенно влияла на среднюю? обратите внимание, что меньше, чем полставки, это явно небольшой доход. п.с. вы ровным счётом ничего не понимаете в статистике. п.п.с. и это финансовый форум, писец какой-то. 2+2=4 людям доказывать надо.
Faceless написав:Шикарно. Вы уже сами начинаете приводить примеры ЗП в 20-30к. А это вчетверо больше госстатовской средней по Кропивницкому, между прочим. Интересно вы в итоге съехали с темы. В вашем "море" вы приводите пример неквалифицированного персонала, который даже по вашим примерам зарабатывает всего на 15% ниже средней по Кропивницкому (по госстату), любой пример, который вы же приводите по квалифицированному персоналу - выше этой цифры.
Админ(Виртуалки+1С+Сеть) 4500-5000 грязными Нач. макрет. отдела 8000 грязными Что из этого офигеть как сильно много от сердней?
Faceless написав:И что-то от этой темы вы решили уйти, и вспомнить монтажников с ЗП 20-30к (вот незадача). Это называется "слились", с чем вас и поздравляю.
это называется так. КС нанимает подряд по цене 20К. Люди строют, тянут оптику, ставят вышки. Когда приходит день принятия в эксплуатацию, начинаются качели. По факту - люди в минусах. А по статистике - бабки то выделены
Faceless написав:пока есть только ссылка на некого журнаглиста и не более.
Дык Александр Охрименко ж слова. Напишите ему, пусть опровергнет Он тут недалеко на форуме обитает.
trix_kr написав:Админ(Виртуалки+1С+Сеть) 4500-5000 грязными Нач. макрет. отдела 8000 грязными Что из этого офигеть как сильно много от сердней?
Админ(Виртуалки+1С+Сеть) это позиция, которую и студент может занимать. Нач маркет отдела в предприятии, не имеющего маркетинга как явления - первый пример хоть сколько-то квалифицированного персонала, что вы привели. И внезапно уже выше средней. Монтажники, даже если им потом недоплатят - уже в разы выше средней. Реально квалифицированного персонала - пускай те же врачи, например, в частных клиниках - вы как то не приводите. Например, стоматолог в частной клинике. Грамотный юрист (не стажер какой-нибудь). Сотрудники банков, не уровня кассир/охранник. Уверен они все будут в категории "выше средней по Госстату".
trix_kr написав:Дык Александр Охрименко ж слова. Напишите ему, пусть опровергнет Он тут недалеко на форуме обитает.
Ой, не удивлен. Еще тот иксперд
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Админ(Виртуалки+1С+Сеть) это позиция, которую и студент может занимать
Да? Ок. Вам дать номерок, звякните? Или сами отыщите на сайте работ?
Faceless написав:Монтажники, даже если им потом недоплатят - уже в разы выше средней
На бумаге - да, по факту - им нифига не выплачивают, или выплачивают жалкую минималку, т.к. приемка так и не пролазит
Faceless написав:Грамотный юрист (не стажер какой-нибудь).
Обслуживаем предприятие аграрное. Сидит там девочка(40 лет) Юля юрист. 4500 в руки в месяц. Фигачит споры по земле, аренде и пр. На том же предприятии секретарша 4800-5000, которая помимо личного помошника шэфа еще и с Итальянцами ведет переписки на англ. по контрактам на поставку с\х техники. Продолжить?
Faceless написав:Ой, не удивлен. Еще тот иксперд
Чем вы лучше? Тем что у вас имя другое?
Востаннє редагувалось trix_kr в П'ят 18 тра, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.