Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:55

Imp написав: Пример я писал совершенно гипотетический и для Пегаса, который ни в зуб ногой с математикой и сознательно (или по неумению воспринимать напечатанный текст) игнорирует часть расчета средней зарплаты. Пример я писал совершенно гипотетический и для Пегаса, который ни в зуб ногой с математикой и сознательно (или по неумению воспринимать напечатанный текст) игнорирует часть расчета средней зарплаты.

еще один наркоман от математики нарисовался?всего у Украине 9,7 миллионов рабочих мест. из них 5,2 миллиона бюджетников.не учитываются работники, работающие МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту.только 5,2 миллиона бюджетников формируют такую базу для средней, что +- пара процентов ни на что не влияет.зачем вы приводите пример из 3-х человек? приведите пример из миллионов, мы же говорим о статистике! сколько по-вашему должно быть работников, работающих МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту, чтобы их зарплата существенно влияла на среднюю?обратите внимание, что меньше, чем полставки, это явно небольшой доход.п.с. вы ровным счётом ничего не понимаете в статистике.п.п.с. и это финансовый форум, писец какой-то. 2+2=4 людям доказывать надо.