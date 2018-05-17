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Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04
trix_kr написав:
А что по теме? Я говорю - представьтесь, раз Охрименко Вам никто, то ві явный кандидат, министр. Почему я и читатели должны верить Вам, а не верить ему? У Вас ранг выше? У Вас докторских больше? Статей? Я могу ознакомится с Вашим блогом, статьями? С Вашим послужным списком в конце то концов? С Вашими работами? С Вашей биографией, опытом работ в корпарациях\фирмах?
По теме дискуссии я высказался вдоволь и готов оплатить любому неверующему билет в обе стороны в Кропивницкий. Но чет никто ехать не хочет...
У вас там скучно.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08
Ratatui
Точно, пошли в новую тему Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
Доля украинцев с зарплатой свыше 10 тыс. грн выросла вдвое — Госстат
Я там расскажу про депрессивное село Поляниця Ивано-Франковской области и про то как я таки выехал за пределы Киева.
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Amid
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