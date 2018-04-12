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Видобуток вугілля на державних
шахтах в 1,5 разу...

Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24

Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу...

Пропонуємо до обговорення:
За даними відомства, середня по шахтах собівартість в лютому склала 3124,9 грн за тонну.

Дивися повний текст Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу дорожчий, ніж його ціна - Міненерговугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24

Интересный факт: шахты, которые в собственности олигархов являются очень рентабельными. Зрада?
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