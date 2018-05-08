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Меркель назвала "найкращу
гарантію" миру в Європі

Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:08

Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона заявила на зустрічі зі студентами в Португалії, передає Bloomberg.

Дивися повний текст Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:08

Мадам лукавит. Как же Косовская война, или это не Европа или прошло более 70 лет?
Кузя
 
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