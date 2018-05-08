Про це вона заявила на зустрічі зі студентами в Португалії, передає Bloomberg.
Дивися повний текст Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:08
Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:08
Мадам лукавит. Как же Косовская война, или это не Европа или прошло более 70 лет?
|