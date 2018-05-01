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Finance.ua: Домашня
сонячна електростанція

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:08

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Пропонуємо до обговорення:
Як встановити і скільки можна заробляти
Три роки тому в Україні було лише два десятки приватних сонячних електростанцій (СЕС). Сьогодні їх приблизно в тисячу разів більше. Причина такого зростання в здешевленні обладнання і вигідному «зеленому» тарифі, за яким можна продавати надлишки виробленої електроенергії. Володимир - один із жителів міста Кропивницький (Кіровоградська область) - встановив у своєму будинку сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, що приносить йому понад 100 000 гривень річного прибутку. Він розповів мені про тонкощі цього процесу.

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D2
 
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