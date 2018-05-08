Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Додано: Вів 31 лип, 2018 11:05

У меня отдельная линия на 17 кВт и я не стал подключать солнечные панели из-за экономической необоснованности. Возможно в солнечных регионах это имеет смысл. В Киевской области навес 120 м с панелями и документацией обойдется по цене однокомнатной квартиры. Окупаемость примерно 7 лет. Примерно по тому, что все в этих расчетах примерно. Может быть плохая погода, могут сгорать панели. Будет 4 года на работу в плюс по максимальному тарифы. Кстати, в статье скромно умолчали, что указанная сумма зелёного тарифа сразу налогооблагается. После 2030 года с тарифами будет то, что не знает никто. Вы будете иметь на руках половину вложений и разбитое корыто, вернее устаревший изношенный комплекс, который возможно уже не сможет зарабатывать...

Или за эти же деньги можно купить квартиру и сдать её в аренду. К 2030 году вы будете иметь на руках 1.5 стоимости квартиры и саму квартиру начальной стоимости (если недвижимость не подорожает).

2,5 капитала или 0,5 капитала.

Размер имеет значение.