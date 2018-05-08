Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04
Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:16
Ясно що вартує 15-20квт поставити і за 5 років все окупається.
Не слухайте ідіотів,сонячно енергія дармова.
Додано: Вів 03 вер, 2019 09:22
Ethereum
Вже он 4 роки окупності обіцяють..
Взагалі цікава стаття.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:29
А вот у нас солнечные панели с инвертером на 6 кВат. И еще бы хотели купить инвертер на 27 кВат. Вот не понятно будут ли перекосы электроэнергии. Там кто вообще разбирается. Одинаковые надо инвертеры или любые подойдут? Один на 6 кВат, второй на 27 кВат.
Додано: Нед 15 вер, 2019 06:58
Задуманное и сконструированное мной устройство ( двигатель ) по преобразованию потенциальной энергии силы тяжести массы любого тела позволяет производить в неограниченном колличестве недорогую, быстро окупаемую и экологически чистую электроэнергию, с возможностью применения в таких сферах как:
1. Обеспечение заправкой экоавтомобилей электроэнергией повсеместно и в неограниченном колличестве, и при этом сбрасывая все излишки выработки в гос.электросети.
2. В малотонажных речных судах, заменяя в них дизельные и пр. энергоустановки.
3. Переоборудование котельных работающих на угле и мазуте.
4. Постепенная замена эл.станций работающих на угле, и вырабатывающих у нас в России около 60% всей электроэнергии.
....но у меня есть все основания предполагать, по весьма объективным причинам, что в России я не смогу внедрить свой проект. Поэтому я буду искать инвесторов и партнёров в Украине, или в какой-либо другой стране.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:12
Посмотрел. что многие считают - купить 1 комн. квартиру в Киеве и сдавать выгодней.
Давайте сравним: 1 комн.квартира около 18.000 долл + ремонт скромно 2500 долл. =20500
Сдать в аренду ну ...8000 грн. мес. исходя из цены покупки (периферийный район и ремонт тоже не люкс) за год 8000*12=96000/25.4= округляем 3800 долл за год.
СЭС 30 квт установка под ключ 18 284 долл ну плюс купить счетчик в облэнерго 360-380 долл. итого по максим. 18 700 дол .
Средняя генерация в средней зоне за год 33 600 квт
На сегодня закупка по "зеленому тарифу" 0.18 евро/квт до 2030 года.
При личном потреблении (как пример) 100 квт /мес. что имеем:
1. продажа по "ЗТ" 32 400 квт*0.18 евр- 19.5% (налог)= 4694.74 евро примерно 5 258 долл/год
2. экономия по замещению 1200 квт *0.9= 1080 грн. ( 42 долл)
т.е прибыль суммарно за год 5300 долл.
Окупаемость - 3-3.4 года.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:27
Інвертор один,краще потужніший. А панелі доставляєте на потужність інвертора +10%.
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