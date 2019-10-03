Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Додано: Нед 06 жов, 2019 19:44

odo58 написав: Давайте сравним: 1 комн.квартира ....

СЭС 30 квт .................

На сегодня закупка по "зеленому тарифу" 0.18 евро/квт до 2030 года.......

Окупаемость - 3-3.4 года. Давайте сравним: 1 комн.квартира ....СЭС 30 квт .................На сегодня закупка по "зеленому тарифу" 0.18 евро/квт до 2030 года.......Окупаемость - 3-3.4 года.

Квартира после 2030 года останется а что будет с СЭС?Есть в энергетике такое понятие КИУМ - Коэффициент использования установленной мощности. Торгаши или про него не знают или стараются не говорить.Так вот приведу для сравнения КИУМ для разных источеников генерацииКИУМ для АЭС - 70 %для ТЭС - 60 %для СЭС - 15 %Конечно это усередненные значения, но суть понятна, если мы ставим блок АЭС в 1000 МВт , то из 1000 МВт по разным причинам (от простоев при профилактике до форс мажоров) потребим не более 700МВт.. для СЭС в 30Квт соответственно не более 4,5Квт/час. То есть в среднем если разбить производство на СЭС э/энергии за год, с учетом (ночь, облачно, ветром там провода порвало или ремонт инверторов и т.д..) то получим реальных выход энергии не 30 а 4,5кВт/час. Это усредненное значение, ночью конечно СЭС выдаст НОЛЬ а например в зимний солнечный день за счет отражений света от белого снега может выдать и больше 30кВт, например 31-32 КВт/час. Вот отсюда и надо исходить в своих расчетах окупаемости.