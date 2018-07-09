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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:55

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в листі міністра енергетики Ігоря Насалика.

Дивися повний текст Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво ядерного палива — Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:56

Разве так можно?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:59

  sal написав:Разве так можно?

Нельзя, но если очень хочется, то можно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:09

  ruvex написав:
  sal написав:Разве так можно?

Нельзя, но если очень хочется, то можно.
То хай Насцалик перед військовими ЗСУ повідомить таку співпрацю і гадаю почує в свою адресу ,мабуть, щось не дуже хороше .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:18

Это (производство ТВЭЛ) несомненно нужно Украине, но зачем это России?
Одно из главных достижений пана Порошенко, вызывающее у меня искреннюю симпатию - линия на свертывание экономических связей с РФ.
Причем, президент проводит именно такую политику, которая гарантирует продолжение этой тенденции даже в случае его ухода из власти. В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:32

sal

А вы смотрите глубже, это сильно похоже на базарные торги чтоб в итоге договориться о лучших условиях с westinghouse :D
holovlov
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:33

мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:43

Геть вже показилися. Про війну не чули?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:48

Re: виробництво

  redmax11 написав:там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом

Пока Молот не научимся воспроизводить, никто боятся случайной ракеты не будет.
sal
 
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