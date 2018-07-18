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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:17

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

  zРадио написав:если бы Украина оставила себе лишь несколько комплексов наземного базирования и 5 стратегических бомбардировщиков?
Мысль хорошая.. но не совсем...учитывая что страной рулили да и сейчас рулят в основном донецко-посткоммунистические мафиози..От куда бы это оружие ядерное Янек при начале майдана перетащил бы? Да 100% к себе в Лугандонскую малину. И сейчас бы Захерченко имел бы ЯО.
Вы этого хотите?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:40

  avax написав:Никакому СП с пацаками не бывать - Насцалик сегодня получил от премьера

"Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго. Все такие вещи провоктивных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может", – сказал Гройсман.
Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3075979

Да грош цена словам этих гройсменов, насаликов и прочих емельянов. Сначала это было смешно, а теперь - печально. И никто за такие цирковые выступления денег им не даст :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:39

  Ferox написав:yanyura
Киев назвал фальшивкой письмо «Росатому» о возобновлении сотрудничества

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2018/ ... ?from=main

Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что
- первый абзац фейка отсутствует в оригинале
- второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы.
Оригинал письма:
Зображення
(взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 21:08

  yanyura написав:
  Ferox написав:yanyura
Киев назвал фальшивкой письмо «Росатому» о возобновлении сотрудничества

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2018/ ... ?from=main

Ferox спасибо за ссылку. Зашел на оффсайт Минэнерго и увидел, что фейк и истинное письмо отличаются лишь тем, что
- первый абзац фейка отсутствует в оригинале
- второй и третий абзацы по смыслу практически одинаковы.
Оригинал письма:
(взято с http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109)


А второе письмо почему не процитировано? В котором китайцы просят Дробота приехать на трестороннюю встречу чтобы обговорить детали проекта завода по производству ядерного топлива?

Или оно в зраду не укладывается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:31

  Волгарь написав:Как видите, 1 Ту-160, способный нести 12 КР и 1 Ту-95 МС (4 КР) в стране есть. В музее.
Цей Ту вже ніколи не взлетить , бо перепиляний поперек титановий каркас(силовий) на якому тримається весь планер....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:48

  zРадио написав: ...........
Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.
.....
Вследствие чего временами цена для Украины повышалась до 500 долларов, что от контрактов 2006 года - в 4.5 раза, а от контрактов 2004 года - в 10 раз дороже. Вдумайтесь! 10 раз! Зато без Фирташа (с)......

Простите за поздний ответ, за темой не следил, прочитал только сейчас как "лучший ответ".
Могу согласиться с глупостью наших "керманычей", но не думаю, что они выпрашивали такую цену. Так что не стоит сильно защищать Газпром и РФ. Они, конечно, боролись за свои интересы, но методы были ... Прекращение поставок газа в самые лютые холода уже забыли?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
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