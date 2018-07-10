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Алла Попова: Hyperloop в
Україні. Так, ні, можливо....

Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:35

Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо....

Пропонуємо до обговорення:
Фраза «Hyperloop в Україні» спочатку не сприймається всерйоз. Але не дарма кажуть, що в кожному жарті є лише частина жарту.

Дивися повний текст Алла Попова: Hyperloop в Україні. Так, ні, можливо. Потрібне підкреслити.
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Вибори вибори - що б таке сказати, щоб сказати)
w1961
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:05

  w1961 написав:Вибори вибори - що б таке сказати, щоб сказати)

Ждем статьи о пользе от твитов улянки супрун
vitali_kalinin
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Re: дурень з думкою

лайкать и репостить - не мешки ворочать
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“К разработке сверхзвукового воздушного судна привлечено предприятие, имеющее богатейший опыт в изготовлении судовых чугунных якорей» - разглагольствования девушки о технологии из той же серии.
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