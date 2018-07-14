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За п'ять років Україні потрібно
повернути кредиторам $33...

За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38

За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.

Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38

"привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги." - Рост долгов = рост налогов. Ну не Колобову ж с Азаровым отдавать
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:57

Треба зменшувати витратну частину бюджету і жити по своїм коштам.А у нас одні зарплатню піднімають до мільонів другі мерси купляють за 800мільонів.Хіба так живуть справжні госплдарі?Постійно з простянутою рукою живуть ледарі,п'яниці і господарі з обмеженою кількістю мізків або з повною їх відсутністю.
sena_2008atp
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