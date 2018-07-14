Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.
Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38
За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38
"привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги." - Рост долгов = рост налогов. Ну не Колобову ж с Азаровым отдавать
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:57
Треба зменшувати витратну частину бюджету і жити по своїм коштам.А у нас одні зарплатню піднімають до мільонів другі мерси купляють за 800мільонів.Хіба так живуть справжні госплдарі?Постійно з простянутою рукою живуть ледарі,п'яниці і господарі з обмеженою кількістю мізків або з повною їх відсутністю.
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