За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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Треба зменшувати витратну частину бюджету і жити по своїм коштам.А у нас одні зарплатню піднімають до мільонів другі мерси купляють за 800мільонів.Хіба так живуть справжні госплдарі?Постійно з простянутою рукою живуть ледарі,п'яниці і господарі з обмеженою кількістю мізків або з повною їх відсутністю.
С 2005-го по 2013 годы в Украине создано более 50 млрд долл. долгов. Они были заимствованы и потрачены неизвестно на что. С 2014 года мы обслуживаем эти долги.
он забывает сказать, что
Только с 2014 по 2016 год Украина получила:
- 5,6 млрд долларов от МВФ; - 3 млрд долларов от США (от выпуска облигаций госзайма); - 2,3 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития; - 2,25 млрд евро от ЕС; - 400 млн канадских долларов от Канадского экспортного агентства; - 200 млн евро от Немецкого кредитного учреждения; - 47 млрд японских йен от Японского агентства международного сотрудничества.
Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.
За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.
Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.