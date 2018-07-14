Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.
Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38
За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38
"привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги." - Рост долгов = рост налогов. Ну не Колобову ж с Азаровым отдавать
Додано: Нед 15 лип, 2018 17:57
Треба зменшувати витратну частину бюджету і жити по своїм коштам.А у нас одні зарплатню піднімають до мільонів другі мерси купляють за 800мільонів.Хіба так живуть справжні госплдарі?Постійно з простянутою рукою живуть ледарі,п'яниці і господарі з обмеженою кількістю мізків або з повною їх відсутністю.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:33
У Гройсмана избирательная память. Говоря
он забывает сказать, что
а также
https://news.finance.ua/ru/news/-/43025 ... mvf-2-mlrd
Непонятно только, в МВФ знают, что они обязаны до конца этого года дать Украине около 2 миллиардов долларов ?
А еще при таких долгах
https://news.finance.ua/ru/news/-/42712 ... elicopters
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:23
Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33
С каждого гражданина Украины по штукарю зелени.
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:28
Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33
Гражданам Украины уже давно пора всемассово заявить что Украина банкрот по вине правящей братии. И бабки пусть требуют с парашенков, и остальных парашников кто довел страну до дефолта.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:28
Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33
Ну 54% в 2014 году не с Марса то прилетели голосов.. да и 33% нынешнего простите но их я называю биомусором "а ничего не поменяем чего идти на выборы " никуда не делись.
Все эти парашенки это наше зеркало..
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:52
Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП.
Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП.
Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП.
Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.
Итого при власти оранжей госдолг вырос на 20 п.п. к ВВП (именно этот коэффициент, а не абсолютная сумма является показательной, потому что характеризует возможость обслуживать долг).
При власти панды - снизился на 3 п.п.
При власти реформаторов - вырос на 40 п.п.
Вопросы? Разве что один - на каких дураков рассчитывает Гройсман, когда дает очередное свое интервью?..
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:13
Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33
Как пример ЕС Госдолг 17 950 000 млрд долларов 101% к ВВП. Вот как он вырастет до 101% так в йЕСсс нас и возьмут)).
Япония 11 499 000 млрд долларов 261 % к ВВП. До Японии нам еще надо лет на 5 выбрать соевых.. и то не дотянем)).
PS Проблема не в госдолге а в самой системе государства.. ужасающая смесь совка, олигархата и криминал.
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