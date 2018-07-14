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За п'ять років Україні потрібно
повернути кредиторам $33...

За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38

За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно необхідно залучати близько 5 млрд дол. для обслуговування боргів.

Дивися повний текст За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:38

"привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги." - Рост долгов = рост налогов. Ну не Колобову ж с Азаровым отдавать
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:57

Треба зменшувати витратну частину бюджету і жити по своїм коштам.А у нас одні зарплатню піднімають до мільонів другі мерси купляють за 800мільонів.Хіба так живуть справжні госплдарі?Постійно з простянутою рукою живуть ледарі,п'яниці і господарі з обмеженою кількістю мізків або з повною їх відсутністю.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:33

У Гройсмана избирательная память. Говоря
С 2005-го по 2013 годы в Украине создано более 50 млрд долл. долгов. Они были заимствованы и потрачены неизвестно на что. С 2014 года мы обслуживаем эти долги.


он забывает сказать, что
Только с 2014 по 2016 год Украина получила:

- 5,6 млрд долларов от МВФ;
- 3 млрд долларов от США (от выпуска облигаций госзайма);
- 2,3 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития;
- 2,25 млрд евро от ЕС;
- 400 млн канадских долларов от Канадского экспортного агентства;
- 200 млн евро от Немецкого кредитного учреждения;
- 47 млрд японских йен от Японского агентства международного сотрудничества.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 09016.html
2014–2015 годы. Stand-by. Получено $4,3 млрд
2015 год – настоящее время. Программа расширенного финансирования. Получено $8,7 млрд

http://gordonua.com/publications/s-nach ... 81984.html

а также
В НБУ также напомнили, что в 2018 году Украина должна получить около 2 миллиардов долларов от МВФ.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43025 ... mvf-2-mlrd
Непонятно только, в МВФ знают, что они обязаны до конца этого года дать Украине около 2 миллиардов долларов ?


А еще при таких долгах
Украина и Франция подписали Соглашение о закупке вертолетов Airbus Helicopters

https://news.finance.ua/ru/news/-/42712 ... elicopters

Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.

Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

http://news.liga.net/politics/news/rada ... v-dlya-mvd
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:23

Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33

С каждого гражданина Украины по штукарю зелени.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:28

Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33

Гражданам Украины уже давно пора всемассово заявить что Украина банкрот по вине правящей братии. И бабки пусть требуют с парашенков, и остальных парашников кто довел страну до дефолта.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:28

Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33

Ну 54% в 2014 году не с Марса то прилетели голосов.. да и 33% нынешнего простите но их я называю биомусором "а ничего не поменяем чего идти на выборы " никуда не делись.
Все эти парашенки это наше зеркало..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:52

Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП.
Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП.
Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП.
Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.

Итого при власти оранжей госдолг вырос на 20 п.п. к ВВП (именно этот коэффициент, а не абсолютная сумма является показательной, потому что характеризует возможость обслуживать долг).
При власти панды - снизился на 3 п.п.
При власти реформаторов - вырос на 40 п.п.

Вопросы? Разве что один - на каких дураков рассчитывает Гройсман, когда дает очередное свое интервью?..

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:13

Re: За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33

  zРадио написав:Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП.
Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП.
Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП.
Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.

Как пример ЕС Госдолг 17 950 000 млрд долларов 101% к ВВП. Вот как он вырастет до 101% так в йЕСсс нас и возьмут)).
Япония 11 499 000 млрд долларов 261 % к ВВП. До Японии нам еще надо лет на 5 выбрать соевых.. и то не дотянем)).
PS Проблема не в госдолге а в самой системе государства.. ужасающая смесь совка, олигархата и криминал.
Джон
 
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