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За п'ять років Україні потрібно
повернути кредиторам $33...

За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 05:23

  zРадио написав:Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП.
Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП.
Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП.
Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.

Итого при власти оранжей госдолг вырос на 20 п.п. к ВВП (именно этот коэффициент, а не абсолютная сумма является показательной, потому что характеризует возможость обслуживать долг).


Можно добавить ещё следующее: гос.долг бывает внешним и внутренним. Внешний получается , отдается и считается в валюте, внутренний - в гривне.

Так вот внешний гос.долг с 2014 по 2018 гг. вырос на 9,5 млрд долларов, внутренний - на 480 млрд гривен.
Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.

Так что Грося/Сеня/Петя ничем в этом плане не отличаются от "попередников". Разве что сильнее воруют и больше и наглее врут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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