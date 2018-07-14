За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...

zРадио написав:Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП.
Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП.
Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП.
Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.
Итого при власти оранжей госдолг вырос на 20 п.п. к ВВП (именно этот коэффициент, а не абсолютная сумма является показательной, потому что характеризует возможость обслуживать долг).
Можно добавить ещё следующее: гос.долг бывает внешним и внутренним. Внешний получается , отдается и считается в валюте, внутренний - в гривне.
Так вот внешний гос.долг с 2014 по 2018 гг. вырос на 9,5 млрд долларов, внутренний - на 480 млрд гривен.
Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Так что Грося/Сеня/Петя ничем в этом плане не отличаются от "попередников". Разве что сильнее воруют и больше и наглее врут.