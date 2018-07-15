За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...
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zРадио написав:Госдолг 2005 - 18 млрд долларов. 23% к ВВП. Госдолг 2009 - 37 млрд долларов. 43% к ВВП. Госдолг 2013 - 73 млрд долларов. 40% к ВВП. Госдолг 2017 - 79 млрд долларов. 80% к ВВП.
Итого при власти оранжей госдолг вырос на 20 п.п. к ВВП (именно этот коэффициент, а не абсолютная сумма является показательной, потому что характеризует возможость обслуживать долг).
Можно добавить ещё следующее: гос.долг бывает внешним и внутренним. Внешний получается , отдается и считается в валюте, внутренний - в гривне.
Так вот внешний гос.долг с 2014 по 2018 гг. вырос на 9,5 млрд долларов, внутренний - на 480 млрд гривен. Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Так что Грося/Сеня/Петя ничем в этом плане не отличаются от "попередников". Разве что сильнее воруют и больше и наглее врут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Основной бизнес план свидетелей покращень состоит в том, чтобы перезанять, пофиг, под какой процент и условия. Для умников, тыкающих пальцем во всякие Японии, США и Евросоюзы, с долгом выше 100% от ВВП, хотел бы напомнить, что они занимают в "своей" валюте, по сути, внутренний займ. Да и проценты там божеские, временами отрицательные. Девальвация наше ффсё - все эти повышения минималок, тарифов монополий, отрицательное сальдо торгового баланса и прочие покращення люто разгоняют инфляцию. Курсовая расплата не за горами - и чем дольше будут тянуть, тем больнее отгребем
p_a_l написав:Гражданам Украины уже давно пора всемассово заявить что Украина банкрот по вине правящей братии. И бабки пусть требуют с парашенков, и остальных парашников кто довел страну до дефолта.
Украина не станет банкротом до тех пор, пока население будет молчаливо наблюдать, как его грабят, обесценивая гривну и, соответственно, зарплаты и сбережения. Даже мало что "наблюдать", а радоваться и хлопать в ладоши, когда очередной кандидат обещает золотые горы, не предлагая источника создания этих благ(((
Shram написав:Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.
Вы хоть врите, да не завирайтесь: коммерческие долги, котрые Янек греб в конце правления, предоставлялись под меньшие проценты, чем кредиты МВФ???