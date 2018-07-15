За п'ять років Україні потрібно повернути кредиторам $33...

Додано: Пон 16 лип, 2018 11:04

Cris написав: Shram написав: Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.

Цифры вполне сопоставимы с тем же Януком. При нем внешний гос.долг вырос на 11 млрд долларов, внутренний - на 180 млрд гривен. При гораздо более высоком ВВП и при меньших процентных ставках по обслуживанию долгов.



Вы хоть врите, да не завирайтесь: коммерческие долги, котрые Янек греб в конце правления, предоставлялись под меньшие проценты, чем кредиты МВФ??? Вы хоть врите, да не завирайтесь: коммерческие долги, котрые Янек греб в конце правления, предоставлялись под меньшие проценты, чем кредиты МВФ???

ОВГЗ в гривнах в 2011-2013 точно были дешевле, чем сейчас (10-15% против 17-18%), валютные ОВГЗ - примерно та же доходность 5%.Кредиты МВФ существенно дешевле евробондов Украины. Это так.Только не забывайте "побочные" расходы на кредиты МВФ - список требований, который более, чем наполовину состоит из пунктов, вредящих экономике Украине:- свободный рынок земли- приватизация госпредприятий- повышение цен на газ для населения.В нормальной экономике первые 2 пункта являются благом, но только не для Украины, куда западный бизнес боится даже копейку положить из-за цветущего рейдерства и слабого внутреннего рынка. Мы это видим на примере ОПЗ, на который невозможно найти адекватного иностранного инвестора, и очередь стоит лишь из местных барыг, которые даже 50 млн долларов не хотят за него платить.Повышение же цен для преимущественно бедного населения - отрицательная экономическая инициатива для любой страны, которая ведет к еще большему уменьшению внутреннего рынка и усилению бедности.Так что представление кредитов МВФ, как дешевого и полезного ресурса слишком уж умозрительно. Список стран, которым сотрудничество с МВФ помогло сильно короче списка тех, кому навредило.А еще не забывайте, что эти деньги предоставляются лишь в форме SDR и служат одной только цели - пополнению ЗВР, у которых, как известно, есть предел полезной величины (например, стоимость 3-месячного импорта). Далее они могут просто лежать без дела мертвым грузом, а процентик, хоть и небольшой, но капает, и обслуживать его нужно из доходов Бюджета.А евробонды мы можем привлекать под любые цели, в том числе под цели развития.В общем, не умничайте только лишь на том основании, что можете сравнить % разных кредитов. Не изучая контекст это вам мало чем поможет, а то и дураком может выставить