Фізики мали 98889.08 млн. 23.07.25, а 25.07.25 ще 96281.44
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:55
Фізики мали 98889.08 млн. 23.07.25, а 25.07.25 ще 96281.44
Додано: Суб 26 лип, 2025 09:11
Re: Ринок ОВДП
Є питання до форуму.Чи є можливість придбання ОВДП через Дію з поверненням грошей не на карту Єпідтрика?
Додано: Суб 26 лип, 2025 12:01
Re: Ринок ОВДП
Немає такої можливості.
Робить екк в ІКУ, наприклад, і торгуйте там через будь-які інші рахунки в банках
Додано: Суб 26 лип, 2025 13:17
що думаєте про інвестиційні фонди Кінто? зокрема Кінто-Казначейський, для мінімальної інвестицій кілька тис. грн. дохідність від початку року більша ща те, що було б з ОВДП. чи воно того не варто, принаймні на такому обʼємі?
цікавить будь яка думка.
Додано: Суб 26 лип, 2025 13:45
Ви читали звітність фонду за 2024 та 1-2 кв. 2025? Там чітко розписана стратегія вкладень ( переважно в ОВДП). Цілком можете самостійно керувати своїм портфелем, я так вважаю.
Я б задав їм питання щодо дохідності за 1й квартал 2025 - 126.7%! , за другий вже ближче до реальності (3.66 %)
Додано: Суб 26 лип, 2025 16:32
З 11/08/25 стає резервною. Думаю, 5/08/2025 ще якусь суму розмістять. Цікаво яку саме, адже до цього максимум для резервних був 22 млрд грн (по номіналу) для одного випуску.
Додано: Суб 26 лип, 2025 18:17
Re: Ринок ОВДП
Додано: Нед 27 лип, 2025 12:08
30% золото
30% акції
30% ОВДП
10% банківський депозит (піреус банк)
КУА 1,5% + витрати на РКО, депозитарну установу, …
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:35
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:06
Re: Ринок ОВДП
Панове, а може хтось розказати, як брокери рахують наші доходивід інвестицій, які потім подають в ДПС? Наприкоад Сенс мені в червні нічого не виплачував в червні, а якісь кошти нарахував інвестиційного прибутку, ICU більше нарахував, Укргаз більше нарахував, ніж виплатив фактично купонів. Але все ж хотілося розібратися в їх процедурі.
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