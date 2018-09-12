Итоги: Прогнозы 12.09.18

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США вырос в августе на 0,9 пункта и составил 108,8 пункта, что соответствует максимуму за все время наблюдений - с конца 1973 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business - NFIB).
Предыдущий исторический максимум был зафиксирован еще при президенте США Рональде Рейгане в 1983 году на уровне 108 пунктов, и до сих пор уверенность малого бизнеса не возвращалась к этой отметке.
NFIB объясняет рост оптимизма предприятий малого бизнеса налоговыми льготами и смягчением регулирования.
В августе шесть из десяти составляющих индекса продемонстрировали подъем, при этом индикаторы незаполненных вакансий и планов создания рабочих мест достигли рекордно высоких отметок. Показатель планов капиталовложений вырос до максимума с 2007 года.
Доля предприятий малого бизнеса, которые считают, что сейчас самое удачное время, чтобы расширить операции, совпала с майским уровнем 34%, который был самым высоким за все время наблюдений.
Рекордно высокая доля бизнесменов (25%) назвала «качество рабочей силы» важнейшей проблемой и камнем преткновения своей компании.
Пара евро-доллар: заседание ЕЦБ не будет значимым событием для евро на этой неделе, - BofAML.
В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют ожидания по сентябрьскому заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг: «Мы ожидаем, что ЕЦБ доведёт сообщение о доверии к текущей неопределённости прогноза в течение пресс-конференции в четверг. ЕЦБ, вероятно, будет утверждать, что приобретённой скорости экономики достаточно для того, чтобы начать рост базовой инфляции в следующем году, даже если экономический рост замедляется. ЕЦБ заморозил денежную политику до лета 2019 г. при сообщении о сроках в перспективе изменения денежной политики.
Мы не ожидаем, что заседание ЕЦБ будет иметь устойчивое влияние на евро. Мы недавно утверждали, что Италия представляет собой краткосрочный риск в сторону снижения евро, но мы ожидаем, что евро укрепится к концу года и в следующем году.
Уровень равновесия по паре евро-доллар между $1,20 и $1,25. Рынок находится в короткой позиции по евро-доллар. Промежуточные выборы в США могут разделить правительство США, ослабив доллара США.
Завершение «количественного смягчения» ЕЦБ и первое повышение ставки в следующем году должно поддержать евро.»
Чистый отток капитала из РФ за 8 месяцев вырос в 2,8 раза, до $26,5 млрд. – ЦБ.
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - августе 2018 г. в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $26,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $9,6 млрд.
В ЦБ также отметили, что международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд., главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
По итогам 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд. По данным регулятора, основным источником чистого вывоза капитала в прошедшем году являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.
Российские банки скрывают убытки от коллапса долгового рынка.
Обвал на рынке российского государственного долга, стремительно теряющего зарубежных инвесторов, породил убытки на балансах российских банков, которые на конец июня держали в облигациях правительства РФ почти 3 триллиона рублей.
Не желая показывать потери от обесценения, которые могут достигать 300 млрд. рублей с начала апреля, банки, по всей видимости, выводят ОФЗ с балансов как «токсичный актив».
Об этом свидетельствует нетипичный ход операций кредитных организаций с ЦБ и Минфином, указывает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.
Банки наращивают задолженность по дорогим кредитам от ЦБ, но при этом отказываются от денег Минфина, которые стоят существенно дешевле.
Так, в первую неделю сентября центробанк залил в банковскую систему 425 млрд. рублей дополнительных обеспеченных кредитов под 8,25% годовых.
В то же время 600 млрд. рублей от Минфина, которые тот предлагал на аукционе в понедельник, остались невостребованными: хотя эти деньги стоят 7,25% годовых, банки взяли всего 2,3 млрд. рублей.
Разница двух операций в том, что ЦБ кредитует под обеспечение из широкого списка ценных бумаг, а для получения денег из бюджета банкам нужно в качестве залога предоставить именно облигации федерального займа.
По всей видимости, у банков просто не оказалось достаточного объема свободных ОФЗ. Вероятно, они выводят суверенные облигации с баланса, перемещая их на балансы управляющих компаний, чтобы избежать отрицательной переоценки, отмечают аналитики Райффайзенбанка. С начала августа ОФЗ обесценились на 5%, а с апреля потеряли 12% стоимости (по индексу RGBI).
«Банки готовы привлекать дорогие рубли, лишь бы не показывать убыток», - делают вывод в Райффайзенбанке, добавляя, что дополнительная ликвидность необходима банковской системе, чтобы покрыть «большой отток клиентских средств».
По данным ЦБ РФ, системно значимые банки за первую половину года сократили вложения в российский госдолг с 1,864 до 1,850 трлн. рублей.
Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд. рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд. рублей.
C начала 2017 года банки вывели из ОФЗ 331 млрд. рублей.
На торгах среды по безналичному доллару в отечественном валютном межбанке коренных изменений не произошло: экспортеры продавали обязательную часть внешнеторговой выручки, приток которой, как и полагается, к средине пятидневки, вырос, роняя курс «американца» вниз. Натурально, регулятор, воспользовавшись ситуацией, выкупал «лишние» доллары в свои резервы.
Как и накануне, нисходящий тренд рынка доллара исключал «придержку» валюты экспортерами, катализировав ее динамичную коррекцию.
О том, что сохранение присутствия на валютном межбанке «зеленых медведей» результат выросшего предложения валюты, а не следствие гривнедефицита, свидетельствовала пролонгация роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Наличный рынок до полудня следовал за безналичным долларом вниз, остановив коррекцию, как только продавцы СКВ на межбанке покинули площадку, спровоцировав локальный отскок курса «американца».
Рискнем предположить сохранение текущего настроения на межбанке на ближайших торгах, хотя, думаю, потери тамошнего доллара окажутся менее заметными. Ну а пятница имеет хорошие шансы «ознаменоваться» «боковиком» и курсовой стабильностью на торгах валютного межбанка.
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