Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 12.09.18 Итоги: Прогнозы 12.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 12 вер, 2018 12:45 Итоги: Прогнозы 12.09.18



Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США вырос в августе на 0,9 пункта и составил 108,8 пункта, что соответствует максимуму за все время наблюдений - с конца 1973 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business - NFIB).



Предыдущий исторический максимум был зафиксирован еще при президенте США Рональде Рейгане в 1983 году на уровне 108 пунктов, и до сих пор уверенность малого бизнеса не возвращалась к этой отметке.



NFIB объясняет рост оптимизма предприятий малого бизнеса налоговыми льготами и смягчением регулирования.



В августе шесть из десяти составляющих индекса продемонстрировали подъем, при этом индикаторы незаполненных вакансий и планов создания рабочих мест достигли рекордно высоких отметок. Показатель планов капиталовложений вырос до максимума с 2007 года.



Доля предприятий малого бизнеса, которые считают, что сейчас самое удачное время, чтобы расширить операции, совпала с майским уровнем 34%, который был самым высоким за все время наблюдений.

Рекордно высокая доля бизнесменов (25%) назвала «качество рабочей силы» важнейшей проблемой и камнем преткновения своей компании.



Пара евро-доллар: заседание ЕЦБ не будет значимым событием для евро на этой неделе, - BofAML.



В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют ожидания по сентябрьскому заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг: «Мы ожидаем, что ЕЦБ доведёт сообщение о доверии к текущей неопределённости прогноза в течение пресс-конференции в четверг. ЕЦБ, вероятно, будет утверждать, что приобретённой скорости экономики достаточно для того, чтобы начать рост базовой инфляции в следующем году, даже если экономический рост замедляется. ЕЦБ заморозил денежную политику до лета 2019 г. при сообщении о сроках в перспективе изменения денежной политики.

Мы не ожидаем, что заседание ЕЦБ будет иметь устойчивое влияние на евро. Мы недавно утверждали, что Италия представляет собой краткосрочный риск в сторону снижения евро, но мы ожидаем, что евро укрепится к концу года и в следующем году.



Уровень равновесия по паре евро-доллар между $1,20 и $1,25. Рынок находится в короткой позиции по евро-доллар. Промежуточные выборы в США могут разделить правительство США, ослабив доллара США.

Завершение «количественного смягчения» ЕЦБ и первое повышение ставки в следующем году должно поддержать евро.»



Чистый отток капитала из РФ за 8 месяцев вырос в 2,8 раза, до $26,5 млрд. – ЦБ.



Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - августе 2018 г. в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $26,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $9,6 млрд.

В ЦБ также отметили, что международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд., главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.



По итогам 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд. По данным регулятора, основным источником чистого вывоза капитала в прошедшем году являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.



Российские банки скрывают убытки от коллапса долгового рынка.



Обвал на рынке российского государственного долга, стремительно теряющего зарубежных инвесторов, породил убытки на балансах российских банков, которые на конец июня держали в облигациях правительства РФ почти 3 триллиона рублей.

Не желая показывать потери от обесценения, которые могут достигать 300 млрд. рублей с начала апреля, банки, по всей видимости, выводят ОФЗ с балансов как «токсичный актив».



Об этом свидетельствует нетипичный ход операций кредитных организаций с ЦБ и Минфином, указывает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.



Банки наращивают задолженность по дорогим кредитам от ЦБ, но при этом отказываются от денег Минфина, которые стоят существенно дешевле.



Так, в первую неделю сентября центробанк залил в банковскую систему 425 млрд. рублей дополнительных обеспеченных кредитов под 8,25% годовых.



В то же время 600 млрд. рублей от Минфина, которые тот предлагал на аукционе в понедельник, остались невостребованными: хотя эти деньги стоят 7,25% годовых, банки взяли всего 2,3 млрд. рублей.



Разница двух операций в том, что ЦБ кредитует под обеспечение из широкого списка ценных бумаг, а для получения денег из бюджета банкам нужно в качестве залога предоставить именно облигации федерального займа.



По всей видимости, у банков просто не оказалось достаточного объема свободных ОФЗ. Вероятно, они выводят суверенные облигации с баланса, перемещая их на балансы управляющих компаний, чтобы избежать отрицательной переоценки, отмечают аналитики Райффайзенбанка. С начала августа ОФЗ обесценились на 5%, а с апреля потеряли 12% стоимости (по индексу RGBI).



«Банки готовы привлекать дорогие рубли, лишь бы не показывать убыток», - делают вывод в Райффайзенбанке, добавляя, что дополнительная ликвидность необходима банковской системе, чтобы покрыть «большой отток клиентских средств».



По данным ЦБ РФ, системно значимые банки за первую половину года сократили вложения в российский госдолг с 1,864 до 1,850 трлн. рублей.

Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд. рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд. рублей.

C начала 2017 года банки вывели из ОФЗ 331 млрд. рублей.



На торгах среды по безналичному доллару в отечественном валютном межбанке коренных изменений не произошло: экспортеры продавали обязательную часть внешнеторговой выручки, приток которой, как и полагается, к средине пятидневки, вырос, роняя курс «американца» вниз. Натурально, регулятор, воспользовавшись ситуацией, выкупал «лишние» доллары в свои резервы.

Как и накануне, нисходящий тренд рынка доллара исключал «придержку» валюты экспортерами, катализировав ее динамичную коррекцию.



О том, что сохранение присутствия на валютном межбанке «зеленых медведей» результат выросшего предложения валюты, а не следствие гривнедефицита, свидетельствовала пролонгация роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наличный рынок до полудня следовал за безналичным долларом вниз, остановив коррекцию, как только продавцы СКВ на межбанке покинули площадку, спровоцировав локальный отскок курса «американца».



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на межбанке на ближайших торгах, хотя, думаю, потери тамошнего доллара окажутся менее заметными. Ну а пятница имеет хорошие шансы «ознаменоваться» «боковиком» и курсовой стабильностью на торгах валютного межбанка.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Индекс оптимизма малого бизнеса обновил исторический максимум.Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США вырос в августе на 0,9 пункта и составил 108,8 пункта, что соответствует максимуму за все время наблюдений - с конца 1973 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business - NFIB).Предыдущий исторический максимум был зафиксирован еще при президенте США Рональде Рейгане в 1983 году на уровне 108 пунктов, и до сих пор уверенность малого бизнеса не возвращалась к этой отметке.NFIB объясняет рост оптимизма предприятий малого бизнеса налоговыми льготами и смягчением регулирования.В августе шесть из десяти составляющих индекса продемонстрировали подъем, при этом индикаторы незаполненных вакансий и планов создания рабочих мест достигли рекордно высоких отметок. Показатель планов капиталовложений вырос до максимума с 2007 года.Доля предприятий малого бизнеса, которые считают, что сейчас самое удачное время, чтобы расширить операции, совпала с майским уровнем 34%, который был самым высоким за все время наблюдений.Рекордно высокая доля бизнесменов (25%) назвала «качество рабочей силы» важнейшей проблемой и камнем преткновения своей компании.Пара евро-доллар: заседание ЕЦБ не будет значимым событием для евро на этой неделе, - BofAML.В Bank of America Merrill Lynch Research комментируют ожидания по сентябрьскому заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое пройдет в четверг: «Мы ожидаем, что ЕЦБ доведёт сообщение о доверии к текущей неопределённости прогноза в течение пресс-конференции в четверг. ЕЦБ, вероятно, будет утверждать, что приобретённой скорости экономики достаточно для того, чтобы начать рост базовой инфляции в следующем году, даже если экономический рост замедляется. ЕЦБ заморозил денежную политику до лета 2019 г. при сообщении о сроках в перспективе изменения денежной политики.Мы не ожидаем, что заседание ЕЦБ будет иметь устойчивое влияние на евро. Мы недавно утверждали, что Италия представляет собой краткосрочный риск в сторону снижения евро, но мы ожидаем, что евро укрепится к концу года и в следующем году.Уровень равновесия по паре евро-доллар между $1,20 и $1,25. Рынок находится в короткой позиции по евро-доллар. Промежуточные выборы в США могут разделить правительство США, ослабив доллара США.Завершение «количественного смягчения» ЕЦБ и первое повышение ставки в следующем году должно поддержать евро.»Чистый отток капитала из РФ за 8 месяцев вырос в 2,8 раза, до $26,5 млрд. – ЦБ.Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - августе 2018 г. в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $26,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $9,6 млрд.В ЦБ также отметили, что международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд., главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.По итогам 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд. По данным регулятора, основным источником чистого вывоза капитала в прошедшем году являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.Российские банки скрывают убытки от коллапса долгового рынка.Обвал на рынке российского государственного долга, стремительно теряющего зарубежных инвесторов, породил убытки на балансах российских банков, которые на конец июня держали в облигациях правительства РФ почти 3 триллиона рублей.Не желая показывать потери от обесценения, которые могут достигать 300 млрд. рублей с начала апреля, банки, по всей видимости, выводят ОФЗ с балансов как «токсичный актив».Об этом свидетельствует нетипичный ход операций кредитных организаций с ЦБ и Минфином, указывает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.Банки наращивают задолженность по дорогим кредитам от ЦБ, но при этом отказываются от денег Минфина, которые стоят существенно дешевле.Так, в первую неделю сентября центробанк залил в банковскую систему 425 млрд. рублей дополнительных обеспеченных кредитов под 8,25% годовых.В то же время 600 млрд. рублей от Минфина, которые тот предлагал на аукционе в понедельник, остались невостребованными: хотя эти деньги стоят 7,25% годовых, банки взяли всего 2,3 млрд. рублей.Разница двух операций в том, что ЦБ кредитует под обеспечение из широкого списка ценных бумаг, а для получения денег из бюджета банкам нужно в качестве залога предоставить именно облигации федерального займа.По всей видимости, у банков просто не оказалось достаточного объема свободных ОФЗ. Вероятно, они выводят суверенные облигации с баланса, перемещая их на балансы управляющих компаний, чтобы избежать отрицательной переоценки, отмечают аналитики Райффайзенбанка. С начала августа ОФЗ обесценились на 5%, а с апреля потеряли 12% стоимости (по индексу RGBI).«Банки готовы привлекать дорогие рубли, лишь бы не показывать убыток», - делают вывод в Райффайзенбанке, добавляя, что дополнительная ликвидность необходима банковской системе, чтобы покрыть «большой отток клиентских средств».По данным ЦБ РФ, системно значимые банки за первую половину года сократили вложения в российский госдолг с 1,864 до 1,850 трлн. рублей.Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд. рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд. рублей.C начала 2017 года банки вывели из ОФЗ 331 млрд. рублей.На торгах среды по безналичному доллару в отечественном валютном межбанке коренных изменений не произошло: экспортеры продавали обязательную часть внешнеторговой выручки, приток которой, как и полагается, к средине пятидневки, вырос, роняя курс «американца» вниз. Натурально, регулятор, воспользовавшись ситуацией, выкупал «лишние» доллары в свои резервы.Как и накануне, нисходящий тренд рынка доллара исключал «придержку» валюты экспортерами, катализировав ее динамичную коррекцию.О том, что сохранение присутствия на валютном межбанке «зеленых медведей» результат выросшего предложения валюты, а не следствие гривнедефицита, свидетельствовала пролонгация роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Наличный рынок до полудня следовал за безналичным долларом вниз, остановив коррекцию, как только продавцы СКВ на межбанке покинули площадку, спровоцировав локальный отскок курса «американца».Рискнем предположить сохранение текущего настроения на межбанке на ближайших торгах, хотя, думаю, потери тамошнего доллара окажутся менее заметными. Ну а пятница имеет хорошие шансы «ознаменоваться» «боковиком» и курсовой стабильностью на торгах валютного межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66750 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4186 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 11.09.18

дядя Caша » Вів 11 вер, 2018 12:42 0 58

дядя Caша Вів 11 вер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 10.09.18

дядя Caша » Пон 10 вер, 2018 12:27 0 58

дядя Caша Пон 10 вер, 2018 12:27 Итоги: Прогнозы 07.09.18

дядя Caша » П'ят 07 вер, 2018 12:16 0 76

дядя Caша П'ят 07 вер, 2018 12:16