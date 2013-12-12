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Власти рассказали, где возьмут
деньги на повышение...

Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:04

Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение...

Пропонуємо до обговорення:
Повышение минимальной заработной платы для украинцев повысит доходы Пенсионного фонда.

Дивися повний текст Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев.
R2
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Гривен так на 5-7 может и вырастут
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:17

"Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев" - у самих же украинцев, как будто раньше по-другому было?
Cactus
 
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а расходы гривен на 50-70 ...
сова
 
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