Повышение минимальной заработной платы для украинцев повысит доходы Пенсионного фонда.
Дивися повний текст Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 11:04
Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение...
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Дивися повний текст Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:17
"Власти рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев" - у самих же украинцев, как будто раньше по-другому было?
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