Итоги: Валюта 18.09.18

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1636 к отметке $1,1691, констатировав внутридневное его повышение на заметные 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 17 сентября на 5,0-10,0 коп. биды евронала и на 15,0 коп. его офера. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневных потерях наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному росту наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1625, пара евро-доллар вначале медленно росла в цене, завершив это микроралли около 09.00 Киева касанием парой отметки $1,1640. Новое, более основательное повышение курса пары евро-доллар стартовало около 11.00 Киева, приведя евро по состоянию на 16.20 Киева в рамки диапазона $1,1684-1,1696, который евро не покидал до 20.26 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник днем снижается, инвесторы реагируют на сообщения СМИ о том, что США уже в начале текущей недели могут ввести новые пошлины на товары из КНР.



По состоянию на 13.55 Киева курс евро к доллару рос до $1,1661 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1623 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,03 за доллар со ¥112,07.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 94,73 пункта.



В выходные газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов 17-18 сентября.



При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США. В понедельник МИД КНР отметил, что выступает за решение торгового спора с США только через диалог.



Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



Инвесторы также обращают внимание на статистику. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 2% против уровня июля в 2,1%. Годовая инфляция в Евросоюзе в августе снизилась до 2,1% с уровня июля в 2,2%.



Доллар ждет, когда Трамп сообщит о введении новых пошлин



Американский доллар к 16.00 Киева снижается против большинства основных мировых валют на опасениях дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. По сообщениями The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже сегодня-завтра объявит о введении 10%-ной пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд. в год. Пекин же намерен отклонить предложение переговоров с США и обдумывает возможные ответные шаги, пишут указанные СМИ.



«Рынки нервничают в ожидании свежей порции повышения американских пошлин на китайские товары, при том, что Трамп явно выбрал путь эскалации», - говорит управляющий директора по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг.



В понедельник Трамп уже написал в своем Twitter, что считает успешной свою тактику ведения переговоров с торговыми партнерами, и вновь пригрозил введением новых пошлин против стран, которые не имеют «справедливых торговых соглашений» с США. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



Индекс доллара USDX относительно шести основных мировых валют теряет 0,4% на торгах в понедельник.



Курс евро к доллару США по состоянию на 16.00 Киева поднялся до $1,1685 по сравнению с $1,1625 на закрытие предыдущей сессии.



Представитель Евроцентробанка от Франции заявил в понедельник, что регулятору, вероятно, потребуется давать более четкие сигналы в отношении темпов повышения процентной ставки после того, как он начнет ужесточать кредитно-денежную политику.



«В будущем, возможно, потребуется, чтобы Исполнительный совет ЕЦБ пошел дальше информирования лишь о планируемом моменте старта повышения ставки, и прояснял ситуацию относительно темпов, которыми он планирует сворачивать стимулы», - заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре.



Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательному подсчету, ожидаемо замедлилась до 2% против уровня июля в 2,1%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в августе снизилась до 2,1% с уровня июля в 2,2%.



В июне ЕЦБ пообещал удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Кёре считается одним из кандидатов на пост президента ЕЦБ. Марио Драги уходит в отставку в следующем году.



Курс доллара к иене опустился до ¥112 по сравнению с ¥112,06 на закрытие предыдущей сессии, курс евро к иене поднялся до ¥130,97 против ¥130,27 иены.



Фунт стерлингов подорожал в понедельник до $1,3147 по сравнению с $1,3068.



Британская нацвалюта преодолена психологически важную отметку в $1,31 благодаря возросшим надеждам на прогресс в решении вопроса «ирландской границы», являющегося одним из основных препятствий в соглашении с ЕС по Brexit.



Стало быть, пара евро-доллар в последние дни демонстрирует резкие колебания в пределах диапазона $1,16-1,17. Если в четверг пара евро-доллар подскочила вверх на данных по инфляции в США от отметки $1,1620 и достигала максимума на отметке $1,1720 утром в пятницу, то далее в пятницу пара растеряла все свои достижения и вернулась обратно на $1,1620 к закрытию недели.



Отчасти поводом к падению евро стало сообщение в пятницу о том, что, согласно источникам Bloomberg, Трамп собирается в понедельник или вторник привести в действие тарифы против Китая на $200 млрд. несмотря на запланированные в этом месяце переговоры с китайской стороной.



На выходных история получила подтверждение (от Wall Street Journal) с уточнением о том, что ставка тарифа составит 10%, а не 25%. Позже сам Трамп подтвердил подобный настрой постом в твиттере о том, что страны, которые не придут к «честному соглашению» с США, будут обложены тарифами. А китайская сторона заявила, что не будет разговаривать «под дулом пистолета» и откажется от переговоров в случае введения тарифов.



Пара евро-доллар, однако, в понедельник на новый негатив в отношении перспектив мировой торговли не отреагировал. От минимума дня в районе $1,1620 пара евро-доллар без видимых поводов пошла в рост, и поднималась до отметки $1,1692, таким образом показав за третий торговый день третье движение между $1,16 и $1,17.



С такой ежедневной волатильностью трудно что-то прогнозировать относительно перспектив пары. С одной стороны, если пара снова приблизилась к $1,17, значит, стопы выше отметки $1,1750 снова близки, и возможна попытка за ними сходить. С другой стороны, непонятно, почему это не произошло в пятницу, когда евро-доллар поднимался до $1,1720. Теперь же в любой момент может выйти новость о тарифах против китайских товаров и вряд евро удержится от падения в этом случае. По-прежнему считаем, что повышение ставки ФРС 26 сентября так или иначе приведет к росту доллара и пробитию отметки $1,15 вниз, но пока неясно, какая будет траектория, как в итоге к этому придут рынки.



Похоже «буйный» Д. Трамп не оставляет попыток своими внешнеторговыми «мероприятиями» не столько улучшить внешнеторговый баланс США, сколько реализовать свою давнишнюю мечту, ослабив доллар.



Полагаю, «громы и молнии» президента Америки вскоре утихнут на фоне возобновления размещения Казначейством США гособлигаций на астрономическую сумму $440 млрд. Таков план на IV квартал текущего года, реализовать который без укрепления доллара невозможно. Кроме того, не будем забывать о сентябрьском заседании FOMC Федрезерва, на котором произойдет очередное повышение учетной ставки, несмотря на недавние цифры по инфляции в августе. Доллар станет менее доступным и «технически» должен подорожать.