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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 18 вер, 2018 12:29 Итоги: Валюта 18.09.18



По состоянию на 08.05 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 94,58 пункта.



При этом курс доллара к иене рос до ¥111,99 за доллар со ¥111,88.



Курс евро к доллару рос до $1,169 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1683 за евро.



Спрос на доллар немного повысился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 миллиардов. Решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



Сейчас опасения рынков связаны с тем, как Китай ответит на новые пошлины.



Доллар США вырос после того, как США ввели новые тарифы на китайский импорт, что обострило опасения в отношении внешней торговли в мире и увеличило спрос на «безопасный» доллар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он введет тариф в 10% на китайский импорт в размере $200 млрд.

Трамп сказал, что если Китай примет ответные меры против фермеров или промышленности США, «мы немедленно приступим к фазе 3, которые наложат тарифы на примерно $267 млрд. на дополнительного импорта».



Индекс доллара USDX вырос на 0,1% до 94,60 пункта, но рост не был удержан в начале вторника.

В понедельник индекс снизился на 0,5%, при росте фунта и евро на оптимизме, связанном с перспективой достижения соглашения по Brexit.



Рынок отреагировал на последние новости по тарифам США-Китай, укрепляя доллар против таких валют как евро, фунт и австралийский доллар.

Кроме этого, валюты развивающихся рынков также попали под давление, что дало доллару поддержку. Предмет ближайших опасений рынка — как Китай отвечает на тарифы», - отмечает валютный аналитик из IG Securities в Токио Ишикава.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 сентября понизился на 44,39 коп. и составил 67,7519 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 2,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,53 коп., оказавшись на уровне 28,1268 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,73 коп., составил 28,1299 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок. Заметим, что эти цены закрытия представляются нереальными, поскольку были сформированы 14-го на фоне нулевой ликвидности сделок в пятницу вечером.



К 10.04, выйдя в реальную сферу и подтверждая только что изложенный тезис о нереальности уровней 28,07/28,11 UAH/USD, доллар, инициировав рост, поэтапно поднимаясь к максимальной за понедельник отметке 28,130/28,155 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.



С этого момента держатели СКВ на межбанке , убедившись в том, что цена СКВ прекратила рост, инициировали продажи «обязательной» части эк4спортнйо выручки, на которую, судя по всему, не находились покупатели. Об этом дала понять стартовавшая с 11.30 Киева коррекция «американца», уронившая цену доллара к 28,09/28,12 около полудня.



На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 Киева на фоне сузивших спред цен: 28,10/28,12 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00, когда «американец» возобновил рост, начав с менее значимых оферов: 28,100/28,125, а около 15.20 стартовало «порционное» предфинишное повышение долларовых цен, поднявшее курс СКВ на опустевшем межбанке до 28,12/28,14 UAH/USD.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1268 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1268 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.18 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в понедельник отсутствовала в должном объеме покупка СКВ импортерами. Последние, судя по всему, запаслись более дешевым долларом раньше, свернув спрос около 11.20 Киева на фоне наличия предложения обязательной части экспортной выручки.



Во-вторых, держатели СКВ на межбанке попали в ловушку обязательной продажи. Наверняка у потенциальных продавцов СКВ был расчет на привычную по понедельникам скудность предложения доллара на фоне сохранения спроса импортеров. Думаю, они ошиблись в прогнозах и были вынуждены продавать СКВ на межбанке по демпинговым ценам.



В-третьих, банки к понедельнику закончили формировать свою валютную позицию, прекратив скупать доллар.



Полагаю, наш тезис о ключевом значении обязательных продаж доллара экспортерами 17-го подтверждается значительно (с уровням 49 990,3 млн. грн. к отметке 56 637,5 млн. грн.) выросшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Экспортеры, получив в пятницу компенсацию НДС от Казначейства объемом 3,4 млрд., грн., были вынуждены выходить на межбанк с обязательными продажами доллара, роняя его курс.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, импортеры отложили свои покупки СКВ в расчете на пролонгацию «медвежьего» тренда. Коммбанки прекратили формировать свои валютные позиции, заморозив покупки СКВ.



Во-вторых, на межбанке было скудное предложение доллара, ограниченное лишь обязательной частью продаж.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 17 сентября смог удержать цены открытия лишь до полудня. Затем последовала коррекция. Причин отката в наличной паре доллар-гривня и евро-гривня было две: нехватка гривни и откат безналичного доллара на межбанке после полудня.



При этом, несмотря на «медвежий» тренд наличного рынка и равновесие покупок и продаж, обороты по итогам понедельника на рынках вышеперечисленных городов понизились. Исключение составил рынок Днепра, продемонстрировавший незначительное «покращення», хотя, справедливости ради стоит напомнить об очень низкой базе сравнения – пятницу «наличка» Днепра провела с провальными показателями.



Дилеры всех вышеперечисленных населенных пунктов жаловались на нехватку гривни и пассивность клиентов.



В течение понедельника позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп, офера потеряли 2,0-6,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-6,0 коп., офера стали ниже на 4,0-8,0 коп.



В контексте предсказательских способностей наличного рынка для «зеленого» безнала, констатируем попадание в цель пятничного «прогноза» - 17-го курс «зеленого» безнала немного откатился.



Но вот с дальнейшим сюжетом на рынке безналичного доллара может возникнуть конфуз. Дело в том, что 14-го стартовала компенсация НДС, в течение которой Казначейство наполнит рынок гривней. И, несмотря на заверения иных гуру, что в основном эта нацвалюта принадлежит ограниченному кругу системных банков, валютные амбиции которых ограничены заявками клиентов в рамках нормативов валютной позиции, этот гривневый «навес» имеет хорошие шансы «стрельнуть» на ближайших торгах.

Противостоять ему будет выросший приток экспортной выручки, часть которой подлежит обязательнйо продаже. Значимость последнего фактора была продемонстрирована на понедельничной сессии межбанка, когда, несмотря на рост гривневой ликвидности, экспортерам пришлось продавать обязательные 50% своей выручки.



Так что, полагаю, вопрос об «окрасе» ближайших торгов валютного межбанка пока остается открытым. Хотя, признаться, автору больше «нравится» «боковик».



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 17 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.



Впрочем, по порядку.



Торги 17 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за сохранения текущего равновесия спроса и предложения у дилеров наличного рынка Днепра была возможность сделать текущие котировки более рыночными, сузив спред.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня де-факто не тронулись с уровня открытия, удерживаясь на месте равновесной торговлей. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали дисконтирование цен, безуспешно пытаясь опередить рынок, на котором заметно выросла агрессивность клиентского «приноса». Последнее привело к обострению дефицита гривни, хотя при этом равновесие покупок и продаж не нарушилось.



Благодаря итоговому балансу спрос/предложение обороты по итогам дня немного выросли, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку с минусом» и символически приподняв показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара упала на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Акцентирование коррекции в менее значимых оферах – следствие успешных попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки в условиях откатывающегося рынка и гривнедефицита.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое продержалось до полудня, позволив оптовикам к 12.15 Киева сузить спред работавшихся валют.



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж. Появились риски гривнедефицита.



После обеда выросшая агрессивность клиентов, «сдающих валюту» заставила дилеров опта Днепра более решительно дисконтировать действующие цены. Заметное снижение котировок оптовой наличной пары доллар-гривня обеспечило сохранение равновесия покупок и продаж, благодаря которому оптовый сегмент наличного рынка Днепра едва заметно увеличил обороты - ликвидность, заслужившая по итогам понедельника «четверку с двумя минусами», оказалась чуть лучше показателей предыдущей сессии.



На протяжении 17 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упали на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп. Более заметное внутридневное снижение оферов – следствие попыток оптовиков реанимировать клиентские покупки СКВ.



По сравнению с закрытием 14 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 сентября уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного подскока оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение второй половины понедельника пришлось заниматься становящимся все более агрессивным клиентским приносом в более популярной «в степях Украины» паре доллар-гривня, оперативно снижая ее цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее после 10.15 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 17 сентября.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1636 к отметке $1,1691, констатировав внутридневное его повышение на заметные 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 17 сентября на 5,0-10,0 коп. биды евронала и на 15,0 коп. его офера. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневных потерях наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному росту наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1625, пара евро-доллар вначале медленно росла в цене, завершив это микроралли около 09.00 Киева касанием парой отметки $1,1640. Новое, более основательное повышение курса пары евро-доллар стартовало около 11.00 Киева, приведя евро по состоянию на 16.20 Киева в рамки диапазона $1,1684-1,1696, который евро не покидал до 20.26 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник днем снижается, инвесторы реагируют на сообщения СМИ о том, что США уже в начале текущей недели могут ввести новые пошлины на товары из КНР.



По состоянию на 13.55 Киева курс евро к доллару рос до $1,1661 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1623 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,03 за доллар со ¥112,07.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 94,73 пункта.



В выходные газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов 17-18 сентября.



При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США. В понедельник МИД КНР отметил, что выступает за решение торгового спора с США только через диалог.



Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



Инвесторы также обращают внимание на статистику. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 2% против уровня июля в 2,1%. Годовая инфляция в Евросоюзе в августе снизилась до 2,1% с уровня июля в 2,2%.



Доллар ждет, когда Трамп сообщит о введении новых пошлин



Американский доллар к 16.00 Киева снижается против большинства основных мировых валют на опасениях дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. По сообщениями The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже сегодня-завтра объявит о введении 10%-ной пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд. в год. Пекин же намерен отклонить предложение переговоров с США и обдумывает возможные ответные шаги, пишут указанные СМИ.



«Рынки нервничают в ожидании свежей порции повышения американских пошлин на китайские товары, при том, что Трамп явно выбрал путь эскалации», - говорит управляющий директора по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг.



В понедельник Трамп уже написал в своем Twitter, что считает успешной свою тактику ведения переговоров с торговыми партнерами, и вновь пригрозил введением новых пошлин против стран, которые не имеют «справедливых торговых соглашений» с США. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



Индекс доллара USDX относительно шести основных мировых валют теряет 0,4% на торгах в понедельник.



Курс евро к доллару США по состоянию на 16.00 Киева поднялся до $1,1685 по сравнению с $1,1625 на закрытие предыдущей сессии.



Представитель Евроцентробанка от Франции заявил в понедельник, что регулятору, вероятно, потребуется давать более четкие сигналы в отношении темпов повышения процентной ставки после того, как он начнет ужесточать кредитно-денежную политику.



«В будущем, возможно, потребуется, чтобы Исполнительный совет ЕЦБ пошел дальше информирования лишь о планируемом моменте старта повышения ставки, и прояснял ситуацию относительно темпов, которыми он планирует сворачивать стимулы», - заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре.



Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательному подсчету, ожидаемо замедлилась до 2% против уровня июля в 2,1%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в августе снизилась до 2,1% с уровня июля в 2,2%.



В июне ЕЦБ пообещал удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Кёре считается одним из кандидатов на пост президента ЕЦБ. Марио Драги уходит в отставку в следующем году.



Курс доллара к иене опустился до ¥112 по сравнению с ¥112,06 на закрытие предыдущей сессии, курс евро к иене поднялся до ¥130,97 против ¥130,27 иены.



Фунт стерлингов подорожал в понедельник до $1,3147 по сравнению с $1,3068.



Британская нацвалюта преодолена психологически важную отметку в $1,31 благодаря возросшим надеждам на прогресс в решении вопроса «ирландской границы», являющегося одним из основных препятствий в соглашении с ЕС по Brexit.



Стало быть, пара евро-доллар в последние дни демонстрирует резкие колебания в пределах диапазона $1,16-1,17. Если в четверг пара евро-доллар подскочила вверх на данных по инфляции в США от отметки $1,1620 и достигала максимума на отметке $1,1720 утром в пятницу, то далее в пятницу пара растеряла все свои достижения и вернулась обратно на $1,1620 к закрытию недели.



Отчасти поводом к падению евро стало сообщение в пятницу о том, что, согласно источникам Bloomberg, Трамп собирается в понедельник или вторник привести в действие тарифы против Китая на $200 млрд. несмотря на запланированные в этом месяце переговоры с китайской стороной.



На выходных история получила подтверждение (от Wall Street Journal) с уточнением о том, что ставка тарифа составит 10%, а не 25%. Позже сам Трамп подтвердил подобный настрой постом в твиттере о том, что страны, которые не придут к «честному соглашению» с США, будут обложены тарифами. А китайская сторона заявила, что не будет разговаривать «под дулом пистолета» и откажется от переговоров в случае введения тарифов.



Пара евро-доллар, однако, в понедельник на новый негатив в отношении перспектив мировой торговли не отреагировал. От минимума дня в районе $1,1620 пара евро-доллар без видимых поводов пошла в рост, и поднималась до отметки $1,1692, таким образом показав за третий торговый день третье движение между $1,16 и $1,17.



С такой ежедневной волатильностью трудно что-то прогнозировать относительно перспектив пары. С одной стороны, если пара снова приблизилась к $1,17, значит, стопы выше отметки $1,1750 снова близки, и возможна попытка за ними сходить. С другой стороны, непонятно, почему это не произошло в пятницу, когда евро-доллар поднимался до $1,1720. Теперь же в любой момент может выйти новость о тарифах против китайских товаров и вряд евро удержится от падения в этом случае. По-прежнему считаем, что повышение ставки ФРС 26 сентября так или иначе приведет к росту доллара и пробитию отметки $1,15 вниз, но пока неясно, какая будет траектория, как в итоге к этому придут рынки.



Похоже «буйный» Д. Трамп не оставляет попыток своими внешнеторговыми «мероприятиями» не столько улучшить внешнеторговый баланс США, сколько реализовать свою давнишнюю мечту, ослабив доллар.



Полагаю, «громы и молнии» президента Америки вскоре утихнут на фоне возобновления размещения Казначейством США гособлигаций на астрономическую сумму $440 млрд. Таков план на IV квартал текущего года, реализовать который без укрепления доллара невозможно. Кроме того, не будем забывать о сентябрьском заседании FOMC Федрезерва, на котором произойдет очередное повышение учетной ставки, несмотря на недавние цифры по инфляции в августе. Доллар станет менее доступным и «технически» должен подорожать.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное подорожание бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного подскока оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с двумя минусами», едва заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать потерявшему 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и выросшему на 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 сентября по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Безналичный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка попал в ловушку саботажа импортеров. До 11.20 они еще худо-бедно приобретали СКВ, стимулировав ее ралли из малопонятной и нереально «глубокой» «ямы» на старте сессии. Однако, после указанного часа покупки безналичного доллара на нашем межбанке прекратились, вынудив держателей СКВ снижать действующие цены – обязательные продажи 50% экспортной выручки еще не отменили.



Надеявшиеся на понедельничное снижение притока экспортной выручки из-за рубежа валютные спекулянты ошиблись. Думаю, отчасти в этом «виноват» календарь – импортеры обычно активизируют покупки СКВ на самом финише месяца. Кроме того, как мы указывали ранее, часть импортеров заблаговременно, заранее запаслась валютой и, вполне вероятно, уже перечислила ее своим партнерам.



Полагаю, «несговорчивость» потенциальных покупателей связана с небеспочвенными ожиданиями скорого поступления на рынок выросшего объема притока экспортной выручки. Так бывало и раньше, начиная со вторника. Однако, думается, рассчитывать на падение курса безналичного доллара пока не приходится – скорее всего дело ограничится боковым трендом и стабилизацией.



Эти ожидания базируются на выросшем гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах НБУ, очередной компенсации НДС Казначейством и регуляторе, который наверняка воспользуется моментом и пополнит свои резервы долларом.



В пользу подобного варианта развития сюжета на ближайших торгах валютного межбанка свидетельствовала полуденная стабилизация курса наличного доллара, несмотря на наличие проблем с гривневой ликвидностью, сменившаяся после обеда более динамичной коррекцией цен на наличном рынке.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять понизившиеся с уровня 56 637,5 млн. грн. к отметке 56 120,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Не исключено, Казначейство взяло тайм-аут в компенсации НДС. При этом гривневый «навес» на коррсчетах НБУ оставался внушительным.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева

продемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,11/28,15 UAH/USD.



По состоянию на 10.27 безналичный доллар никак не может определиться «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,12/28,14 UAH/USD.



С 10.42 на межбанке покупатели СКВ стали более активными, подняв цену доллара до 28,14/28,16 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок.



Около 10.50 агрессивность покупателей СКВ подняла цену «зеленого» безнала до 28,15/28,18 UAH/USD. На рынке очевидный дефицит предложения валюты.



К 11.02 Киева котировки доллара на межбанке обосновались на уровне 28,13/28,16 UAH/USD, немного понизившись на предложениях появившихся на рынке системных игроков.



По состоянию на 11.18 рынок «зеленого» безнала на межбанке вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,16 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.



Не исключено, терминация роста курса «американца» стала следствием проблем с гривневой ликвидностью, на которые указывал рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Это повышение более значимых бидов гармонирует со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню рынок безналичного доллара ограничился сужением спреда за счет повышения более значимых бидов: 28,14/28,16 UAH/USD. Появившаяся около 11.01 Киева на рынке валюта, перекупленная коммбанками у дилеров наличного рынка, потихоньку разошлась покупателям.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 2,26 коп., составив 28,1525 UAH/USD.



На 12.30 котировки доллара на межбанке вернулись на уровень 28,15/28,18 UAH/USD, подтверждая нехватку оферов экспортной валюты.



По состоянию на 12.57 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,15/28,18 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.58 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 17 сентября по спросу упал на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 17 сентября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1683, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1690 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 сентября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10 пунктов, предложение не изменилось).



На открытии торгов 18 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 сентября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10 пунктов, предложение не изменилось).



На старте торгов 18 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного повысили действующие цены на доллар на фоне сохранившегося текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,60-63/32,70-75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении некоторого преобладания клиентского «приноса», сменившего дополуденную сбалансированную торговлю.

К этому часу в городе действовали цены: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного выросли с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,87 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,04/28,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,04/28,09 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 22,09/28,13 UAH/USD, розница – 28,07/28,16 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,14 UAH/USD; евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,412 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара слабо растет по отношению к мировым валютам во вторник утром после объявления о новых торговых пошлинах США в отношении товаров из Китая.Доллар США вырос после того, как США ввели новые тарифы на китайский импорт, что обострило опасения в отношении внешней торговли в мире и увеличило спрос на «безопасный» доллар.Президент США Дональд Трамп заявил, что он введет тариф в 10% на китайский импорт в размере $200 млрд.Трамп сказал, что если Китай примет ответные меры против фермеров или промышленности США, «мы немедленно приступим к фазе 3, которые наложат тарифы на примерно $267 млрд. на дополнительного импорта».Индекс доллара USDX вырос на 0,1% до 94,60 пункта, но рост не был удержан в начале вторника.В понедельник индекс снизился на 0,5%, при росте фунта и евро на оптимизме, связанном с перспективой достижения соглашения по Brexit.Рынок отреагировал на последние новости по тарифам США-Китай, укрепляя доллар против таких валют как евро, фунт и австралийский доллар.Кроме этого, валюты развивающихся рынков также попали под давление, что дало доллару поддержку. Предмет ближайших опасений рынка — как Китай отвечает на тарифы», - отмечает валютный аналитик из IG Securities в Токио Ишикава.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1268 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 17 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.18 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 17 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в понедельник отсутствовала в должном объеме покупка СКВ импортерами. Последние, судя по всему, запаслись более дешевым долларом раньше, свернув спрос около 11.20 Киева на фоне наличия предложения обязательной части экспортной выручки.Во-вторых, держатели СКВ на межбанке попали в ловушку обязательной продажи. Наверняка у потенциальных продавцов СКВ был расчет на привычную по понедельникам скудность предложения доллара на фоне сохранения спроса импортеров. Думаю, они ошиблись в прогнозах и были вынуждены продавать СКВ на межбанке по демпинговым ценам.В-третьих, банки к понедельнику закончили формировать свою валютную позицию, прекратив скупать доллар.Полагаю, наш тезис о ключевом значении обязательных продаж доллара экспортерами 17-го подтверждается значительно (с уровням 49 990,3 млн. грн. к отметке 56 637,5 млн. грн.) выросшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Экспортеры, получив в пятницу компенсацию НДС от Казначейства объемом 3,4 млрд., грн., были вынуждены выходить на межбанк с обязательными продажами доллара, роняя его курс.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, импортеры отложили свои покупки СКВ в расчете на пролонгацию «медвежьего» тренда. Коммбанки прекратили формировать свои валютные позиции, заморозив покупки СКВ.Во-вторых, на межбанке было скудное предложение доллара, ограниченное лишь обязательной частью продаж.В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 17 сентября смог удержать цены открытия лишь до полудня. Затем последовала коррекция. Причин отката в наличной паре доллар-гривня и евро-гривня было две: нехватка гривни и откат безналичного доллара на межбанке после полудня.При этом, несмотря на «медвежий» тренд наличного рынка и равновесие покупок и продаж, обороты по итогам понедельника на рынках вышеперечисленных городов понизились. Исключение составил рынок Днепра, продемонстрировавший незначительное «покращення», хотя, справедливости ради стоит напомнить об очень низкой базе сравнения – пятницу «наличка» Днепра провела с провальными показателями.Дилеры всех вышеперечисленных населенных пунктов жаловались на нехватку гривни и пассивность клиентов.В течение понедельника позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп, офера потеряли 2,0-6,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-6,0 коп., офера стали ниже на 4,0-8,0 коп.В контексте предсказательских способностей наличного рынка для «зеленого» безнала, констатируем попадание в цель пятничного «прогноза» - 17-го курс «зеленого» безнала немного откатился.Но вот с дальнейшим сюжетом на рынке безналичного доллара может возникнуть конфуз. Дело в том, что 14-го стартовала компенсация НДС, в течение которой Казначейство наполнит рынок гривней. И, несмотря на заверения иных гуру, что в основном эта нацвалюта принадлежит ограниченному кругу системных банков, валютные амбиции которых ограничены заявками клиентов в рамках нормативов валютной позиции, этот гривневый «навес» имеет хорошие шансы «стрельнуть» на ближайших торгах.Противостоять ему будет выросший приток экспортной выручки, часть которой подлежит обязательнйо продаже. Значимость последнего фактора была продемонстрирована на понедельничной сессии межбанка, когда, несмотря на рост гривневой ликвидности, экспортерам пришлось продавать обязательные 50% своей выручки.Так что, полагаю, вопрос об «окрасе» ближайших торгов валютного межбанка пока остается открытым. Хотя, признаться, автору больше «нравится» «боковик».Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 17 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.Впрочем, по порядку.Торги 17 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за сохранения текущего равновесия спроса и предложения у дилеров наличного рынка Днепра была возможность сделать текущие котировки более рыночными, сузив спред.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня де-факто не тронулись с уровня открытия, удерживаясь на месте равновесной торговлей. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали дисконтирование цен, безуспешно пытаясь опередить рынок, на котором заметно выросла агрессивность клиентского «приноса». Последнее привело к обострению дефицита гривни, хотя при этом равновесие покупок и продаж не нарушилось.Благодаря итоговому балансу спрос/предложение обороты по итогам дня немного выросли, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку с минусом» и символически приподняв показатели предыдущей сессии.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара упала на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Акцентирование коррекции в менее значимых оферах – следствие успешных попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки в условиях откатывающегося рынка и гривнедефицита.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на столько же.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое продержалось до полудня, позволив оптовикам к 12.15 Киева сузить спред работавшихся валют.Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж. Появились риски гривнедефицита.После обеда выросшая агрессивность клиентов, «сдающих валюту» заставила дилеров опта Днепра более решительно дисконтировать действующие цены. Заметное снижение котировок оптовой наличной пары доллар-гривня обеспечило сохранение равновесия покупок и продаж, благодаря которому оптовый сегмент наличного рынка Днепра едва заметно увеличил обороты - ликвидность, заслужившая по итогам понедельника «четверку с двумя минусами», оказалась чуть лучше показателей предыдущей сессии.На протяжении 17 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упали на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп. Более заметное внутридневное снижение оферов – следствие попыток оптовиков реанимировать клиентские покупки СКВ.По сравнению с закрытием 14 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 сентября уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного подскока оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение второй половины понедельника пришлось заниматься становящимся все более агрессивным клиентским приносом в более популярной «в степях Украины» паре доллар-гривня, оперативно снижая ее цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее после 10.15 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 17 сентября.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное подорожание бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного подскока оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с двумя минусами», едва заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать потерявшему 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и выросшему на 2,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 сентября по спросу и по предложению не претерпели изменений.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,14 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять понизившиеся с уровня 56 637,5 млн. грн. к отметке 56 120,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Не исключено, Казначейство взяло тайм-аут в компенсации НДС. При этом гривневый «навес» на коррсчетах НБУ оставался внушительным.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киевапродемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,11/28,15 UAH/USD.По состоянию на 10.27 безналичный доллар никак не может определиться «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,12/28,14 UAH/USD.С 10.42 на межбанке покупатели СКВ стали более активными, подняв цену доллара до 28,14/28,16 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок.Около 10.50 агрессивность покупателей СКВ подняла цену «зеленого» безнала до 28,15/28,18 UAH/USD. На рынке очевидный дефицит предложения валюты.К 11.02 Киева котировки доллара на межбанке обосновались на уровне 28,13/28,16 UAH/USD, немного понизившись на предложениях появившихся на рынке системных игроков.По состоянию на 11.18 рынок «зеленого» безнала на межбанке вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,16 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.Не исключено, терминация роста курса «американца» стала следствием проблем с гривневой ликвидностью, на которые указывал рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.Это повышение более значимых бидов гармонирует со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К полудню рынок безналичного доллара ограничился сужением спреда за счет повышения более значимых бидов: 28,14/28,16 UAH/USD. Появившаяся около 11.01 Киева на рынке валюта, перекупленная коммбанками у дилеров наличного рынка, потихоньку разошлась покупателям.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 2,26 коп., составив 28,1525 UAH/USD.На 12.30 котировки доллара на межбанке вернулись на уровень 28,15/28,18 UAH/USD, подтверждая нехватку оферов экспортной валюты.По состоянию на 12.57 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,15/28,18 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.58 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 17 сентября по спросу упал на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 17 сентября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1683, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1690 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 сентября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10 пунктов, предложение не изменилось).На открытии торгов 18 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 сентября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10 пунктов, предложение не изменилось).На старте торгов 18 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного повысили действующие цены на доллар на фоне сохранившегося текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,60-63/32,70-75 UAH/EUR.По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении некоторого преобладания клиентского «приноса», сменившего дополуденную сбалансированную торговлю.К этому часу в городе действовали цены: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного выросли с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,87 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,04/28,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,04/28,09 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 22,09/28,13 UAH/USD, розница – 28,07/28,16 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,14 UAH/USD; евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,412 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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