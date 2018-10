Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 01.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 01 жов, 2018 12:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.10.18 США



Фондовые индексы США по итогам пятницы в основном выросли на фоне неоднозначной статистики.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,07%, до 26458,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,05%, до 8046,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2913,93 пункта.



Индекс потребительских настроений в стране в сентябре вырос до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, оказавшись ниже прогнозов - аналитики ждали роста до 100,5 пункта.



Потребительские доходы в США в августе выросли на 60,3 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с июлем, расходы - на 46,4 миллиарда долларов, или также на 0,3%. Показатель роста расходов совпал с экспертными оценками, а рост доходов ожидался на уровне 0,4%.



Инвесторы также следили за новостями из Европы. В четверг правительство Италии достигло договоренности о параметрах бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя ранее предполагалось, что он не превысит 2%. Италия имеет второй по величине после Греции государственный долг - 131,8% ВВП.

Многие участники рынка, между тем, с надеждой ждут октября.

Август и сентябрь исторически могут быть слабыми, что открывает дверь для сезонно «бычьего» четвертого квартала.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,07%, до 26 458,31 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,02 пункта, до 2 913,98 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,05%, до 8 046,36 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в пятницу снизились на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП.



Дефицит, заложенный в бюджет Италии, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.



Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями «Движение пяти звезд» и «Лига».



Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.



Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой.



Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.



Не улучшило настроение инвесторов известие о том, что индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня, но при этом тепы повышения базовой инфляции оказались ниже прогнозов - для ЕЦБ это повод не спешить со сворачиванием мер стимулирования.



Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре вырос на 2,1% относительно того же периода год назад после годового роста на 2,0% в августе.



Инфляции усилилась в сентябре за счет повышения цен на энергоносители (+9,5% г/г) после роста на 9,2% в августе.



Базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - в сентябре замедлилась до 0,9% г/г против 1% в августе, показатель в сентябре 2017 года был 1,1%.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,47% и составил 7 510,20 пункта.



Немецкий DAX упал на 1,52% до 12 246,73 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,85% — на отметке 5 493,49 пункта.



Азия



Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили понедельник без единой динамики.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,52% и 0,04%. При этом значение Nikkei 225 достигло максимального уровня почти за 27 лет.



Тайваньский индекс TaiEX вырос на 0,41%, несмотря на слабую статистику.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,57%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник опустилось на 0,18%.



Поддержку рынку Японии оказало, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста котировок выступили акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-2,1%) и Toyota Motor (-0,5%).



Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре снизился по итогам третьего квартала подряд, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение индикатора опустилось до 19 пунктов по сравнению с 21 пунктом в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии.



Нынешний уровень показателя является самым низким со второго квартала прошлого года, сообщает Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 22 пунктов.



Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.

Негативное влияние на настроения бизнесменов оказали стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию этим летом, а также опасения относительно глобальной торговой войны.



Активность в промышленном производстве в стране продемонстрировало ослабление в сентябре впервые более чем за два года из-за торговой войны между США и Китаем. Значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого IHS Markit, опустилось до 50,8 пункта по сравнению с 53 пунктов в августе. Это минимальная отметка с июня 2016 года.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,1%.



Кроме того, опускается цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6% и Westpac Banking - на 1,5%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС сдержанно выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% - до 2475,36 пункта, РТС - на 0,35%, до 1192,04 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 0,29%, до 65,43 RUB/USD, курс евро - на 0,45%, до 76,03 RUB/EUR.

Российская валюта в сентябре показала укрепление по отношению к доллару на 3%, по отношению к евро - на 2,8%.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,1% - до $83,15 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,54%, Московской биржи — на 5,85%, «АЛРОСы» — на 0,38%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,27%.



Российский фондовый рынок весь день 28-го провел в «красной зоне». Индекс Мосбиржи после обновления накануне исторических пиков вернулся в область 2 450—2 465 пунктов, что тоже достаточно высоко. Коррекцией это вряд ли получится назвать, скорее технический откат в ожидании появления новых катализаторов.



Долго на месте здесь стоять не получится. Для рублевого индикатора ближайшая значимая поддержка находится на уровне 2 410 пунктов, поэтому сползать, как сегодня, можно достаточно долго. Индекс РТС может консолидироваться в пределах 1 160—1 180 пунктов, для него это пока достаточно комфортный коридор.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 28 сентября понизился на 1,20 пункта или на 0,22% до уровня 537,61 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,22 млрд. грн., акциями наторговали 5,60 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 27 сентября ПФТС-индекс повысился на 1,48 пункта или на 0,26% до уровня 538,81 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,55 пунктов или на 70,64% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 28 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, реагируя на оптимизм на биржах США в предыдущий день.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,93% - до 2817,73 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1436,17 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,62%, до 27888,14 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,55%, до 24166,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,4%, до 6206 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,38%, до 2345,98 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки выросли по итогам четверга на 0,2-0,6% на фоне статистики по ВВП США за II квартал. Согласно официальным данным, реальный рост ВВП США за указанный период, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%.



Рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти считает, что статистика указывает на хорошее состояние экономики США. «Статистика вышла на фоне оптимистичных экономических прогнозов ФРС и комментариев Джерома Пауэлла о том, что рецессия в ближайшие два года очень маловероятна», - добавил эксперт.



FOMC ФРС США в среду, ожидаемо повысив базовую ставку, улучшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы.



Прогноз по росту ВВП США на 2018 год был повышен до 3,1% с ожидавшихся в июне 2,8%, на 2019 год - до 2,5% с 2,4%.



Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики из Японии. В частности, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе снизилась до 2,4% с 2,5% в июле, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,5%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 1,5%.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте, исключением стал южнокорейский рынок.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% вслед за телекоммуникационными и энергетическими компаниями.



По итогам III квартала Nikkei 225 поднялся на 6,7%, Kospi - на 1,3%, а лидером роста среди азиатских индексов стал таиландский SET - 9,9%. Наиболее существенно снизились Hang Seng (-4,3%) и Shanghai Composite (-1,9%).

Японские индексы Nikkei 225 и Topix в пятницу увеличились соответственно на 1,36% и 0,95%.



Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,06%. В частности, подорожали на 1,9% бумаги страховщика Ping An Insurance Co.



Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам сессии поднялся на 0,26%.

При этом курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 0,7%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,43%.



В то же время значение южнокорейского индекса Kospi за день опустилось на 0,52%.



Поддержку рынку оказало, в том числе, снижение курса иены до минимума за девять месяцев относительно доллара США.



Значение Nikkei 225 превысило январский максимум и вернулось к отметкам, которые последний раз наблюдались в 1991 году, отмечает MarketWatch. Оба основных японских индекса в сентябре выросли более чем на 5%, что является лучшим показателем среди азиатских рынков.



Цена акций производителя электроники Sony Corp. подскочила на 4,5%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 1,2%.



Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на 0,4%.



Кроме того, поднялась цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%, National Australia Bank - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,4%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. упала на 2,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%.



Прокуратура Южной Кореи днем ранее предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung Electronics Ли Сан Хону за то, что он препятствовал деятельности профсоюзов. Это дело затрагивает период его пребывания на посту главного финансового директора, который он занимал в 2012-2017 годах.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,8%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,22% - до 537,61 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,22 млрд. грн., в том числе акциями - 5,6 млн. грн.



Среди индексных бумаг снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-1,02%).

Положительную динамику показали бумаги Центрэнерго (+0,83%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,1% - до 1657,65 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,18% - до 436,32 пункта при объеме торгов 1,1 млн. злотых (8,5 млн. грн.).



Лидерами снижения были акции KDM Shipping (-16,67%) и KSG Agro (-5,32%) на сообщении биржи об исключении ценных бумаг с 28 сентября из биржевого индекса.

Подорожали акции «Астарты» (+1,35%) и агрохолдинга ИМК (+1,64%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 24 – 28 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 538,86 к отметке 537,61 пунктов, потеряв 1,25 пункта или 0,23%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 18,25 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 17 – 21 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 539,50 к отметке 538,86 пунктов, потеряв 0,64 пункта или 0,12%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 8,12 млн. грн.



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за сентябрь 2018 года.



Как оказалось, в течение сентября-2018 ПФТС-индекс повысился на 10,27 пункта или на 1,95% с уровня 527,34 к отметке 537,61 пункта.



Объем сделок с акциями за сентябрь-2018 составил 59,645 млн. грн.



Для справки, в течение августа-2018 ПФТС-индекс повысился на 18,94 пункта или на 3,73% с уровня 508,40 к отметке 527,34 пункта.



Объем сделок с акциями за август-2018 составил 51,141 млн. грн.



К полудню понедельника, 01 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основной индекс японский фондовой биржи Nikkei 225 растет в понедельник до максимума с 1991 года на фоне ослабления курса иены, биржи Австралии и Южной Кореи при этом снижаются.



Биржи Китая и Гонконга закрыты из-за национальных праздников.



По состоянию на 07.20 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,53% - до 24248,49 пункта. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 24306,54 пункта, что является максимумом с ноября 1991 года.



При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,67% - до 6165,7 пунктов, корейский KOSPI - на 0,1%, до 2340,66 пункта.



Биржи Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,26%, до 27888,52 пункта.



Ключевым фактором, оказывающим поддержку японскому рынку в понедельник, является курс японской иены, который снижается по отношению к доллару до ¥113,91 за доллар со ¥113,7 за доллар на предыдущих торгах. Ослабление курса японской валюты является положительным фактором для экспортеров Японии.



В то же время давление на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая, опубликованная в минувшие выходные. В воскресенье государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе снизится лишь до 51,2 пункта.



Экономисты Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что на настроения инвесторов повлияла эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, что и отражается в индексе PMI. Эксперты ожидают, что по мере усиления торгового конфликта между США и КНР китайские власти могут увеличить меры поддержки экономики, чтобы смягчить негатив от взаимного повышения импортных пошлин.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили понедельник без единой динамики.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,52% и 0,04%. При этом значение Nikkei 225 достигло максимального уровня почти за 27 лет.



Тайваньский индекс TaiEX вырос на 0,41%, несмотря на слабую статистику.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,57%.



Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник опустилось на 0,18%.



Поддержку рынку Японии оказало, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста котировок выступили акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-2,1%) и Toyota Motor (-0,5%).



Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре снизился по итогам третьего квартала подряд, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение индикатора опустилось до 19 пунктов по сравнению с 21 пунктом в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии.



Нынешний уровень показателя является самым низким со второго квартала прошлого года, сообщает Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 22 пунктов.



Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.

Негативное влияние на настроения бизнесменов оказали стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию этим летом, а также опасения относительно глобальной торговой войны.



Активность в промышленном производстве в стране продемонстрировало ослабление в сентябре впервые более чем за два года из-за торговой войны между США и Китаем. Значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого IHS Markit, опустилось до 50,8 пункта по сравнению с 53 пунктов в августе. Это минимальная отметка с июня 2016 года.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,1%.



Кроме того, опускается цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6% и Westpac Banking - на 1,5%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые индексы США по итогам пятницы в основном выросли на фоне неоднозначной статистики.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,07%, до 26458,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,05%, до 8046,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2913,93 пункта.Индекс потребительских настроений в стране в сентябре вырос до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, оказавшись ниже прогнозов - аналитики ждали роста до 100,5 пункта.Потребительские доходы в США в августе выросли на 60,3 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с июлем, расходы - на 46,4 миллиарда долларов, или также на 0,3%. Показатель роста расходов совпал с экспертными оценками, а рост доходов ожидался на уровне 0,4%.Инвесторы также следили за новостями из Европы. В четверг правительство Италии достигло договоренности о параметрах бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя ранее предполагалось, что он не превысит 2%. Италия имеет второй по величине после Греции государственный долг - 131,8% ВВП.Многие участники рынка, между тем, с надеждой ждут октября.Август и сентябрь исторически могут быть слабыми, что открывает дверь для сезонно «бычьего» четвертого квартала.Европейские фондовые индексы в пятницу снизились на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП.Дефицит, заложенный в бюджет Италии, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями «Движение пяти звезд» и «Лига».Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой.Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.Не улучшило настроение инвесторов известие о том, что индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня, но при этом тепы повышения базовой инфляции оказались ниже прогнозов - для ЕЦБ это повод не спешить со сворачиванием мер стимулирования.Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре вырос на 2,1% относительно того же периода год назад после годового роста на 2,0% в августе.Инфляции усилилась в сентябре за счет повышения цен на энергоносители (+9,5% г/г) после роста на 9,2% в августе.Базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - в сентябре замедлилась до 0,9% г/г против 1% в августе, показатель в сентябре 2017 года был 1,1%.Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили понедельник без единой динамики.Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.Поддержку рынку Японии оказало, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.Лидерами роста котировок выступили акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2,2%).При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-2,1%) и Toyota Motor (-0,5%).Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре снизился по итогам третьего квартала подряд, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение индикатора опустилось до 19 пунктов по сравнению с 21 пунктом в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии.Нынешний уровень показателя является самым низким со второго квартала прошлого года, сообщает Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 22 пунктов.Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.Негативное влияние на настроения бизнесменов оказали стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию этим летом, а также опасения относительно глобальной торговой войны.Активность в промышленном производстве в стране продемонстрировало ослабление в сентябре впервые более чем за два года из-за торговой войны между США и Китаем. Значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого IHS Markit, опустилось до 50,8 пункта по сравнению с 53 пунктов в августе. Это минимальная отметка с июня 2016 года.Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,1%.Кроме того, опускается цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6% и Westpac Banking - на 1,5%.Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - увеличилась на 0,8%.Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 0,29%, до 65,43 RUB/USD, курс евро - на 0,45%, до 76,03 RUB/EUR.Российская валюта в сентябре показала укрепление по отношению к доллару на 3%, по отношению к евро - на 2,8%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,1% - до $83,15 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,54%, Московской биржи — на 5,85%, «АЛРОСы» — на 0,38%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,27%.Российский фондовый рынок весь день 28-го провел в «красной зоне». Индекс Мосбиржи после обновления накануне исторических пиков вернулся в область 2 450—2 465 пунктов, что тоже достаточно высоко. Коррекцией это вряд ли получится назвать, скорее технический откат в ожидании появления новых катализаторов.Долго на месте здесь стоять не получится. Для рублевого индикатора ближайшая значимая поддержка находится на уровне 2 410 пунктов, поэтому сползать, как сегодня, можно достаточно долго. Индекс РТС может консолидироваться в пределах 1 160—1 180 пунктов, для него это пока достаточно комфортный коридор.Как сообщалось, в четверг 27 сентября ПФТС-индекс повысился на 1,48 пункта или на 0,26% до уровня 538,81 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,55 пунктов или на 70,64% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 28 сентября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за сентябрь 2018 года.К полудню понедельника, 01 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67319 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4248 раз. Подякували: 7775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 28.09.18

дядя Caша » П'ят 28 вер, 2018 12:21 0 52

дядя Caша П'ят 28 вер, 2018 12:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.09.18

дядя Caша » Чет 27 вер, 2018 12:43 0 55

дядя Caша Чет 27 вер, 2018 12:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.09.18

дядя Caша » Сер 26 вер, 2018 12:39 0 59

дядя Caша Сер 26 вер, 2018 12:39